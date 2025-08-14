Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yönlü Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Ömer Demir, gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda sudan çıkarılan Demir'in cesedi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Suruç'ta 10 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Drowning
