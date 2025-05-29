Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde "Ben eşeğim" yazılı not yapıştırdı - Son Dakika
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Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde "Ben eşeğim" yazılı not yapıştırdı

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Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde "Ben eşeğim" yazılı not yapıştırdı
29.05.2025 11:59  Güncelleme: 12:36
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Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde "Ben eşeğim" yazılı not yapıştırdı
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Şişli'de 2 milyon değerindeki aracını tek gidiş ve tek geliş olan yolda bırakıp giden sürücü 48 saat boyunca gelmedi. Bu duruma sinirlenen çevre esnafı aracın üzerinde Türkçe, İngilizce ve Rusça "Ben eşeğim" yazılı not yapıştırdı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde 27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir sürücü, 2 milyon lira değerindeki otomobilini tek gidiş ve tek geliş olan yola bıraktı. Ancak sürücü 48 saat boyunca aracının yanına gelmedi.

Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not bıraktı

3 DİLDE "BEN EŞEĞİM" YAZDILAR

Bu duruma tepki gösteren çevre esnafı ise Türkçe, İngilizce ve Rusça "Ben eşeğim" yazılı kağıtları aracın birçok yerine yapıştırdı. Bir süre sonra aracının başına gelen sürücünün daha sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not bıraktı
Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not bıraktı
Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not bıraktı
Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not yapıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Emre Karaman:
    kimsenin aklına gelmemiş mi 48 saat boyunca polisi aramak? 58 3 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    ara çekiciyi gelip çeksinler o eşekte aracını arasın dursun 35 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    eşeğe altın semerde vursan eşşek eşşektir 33 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    merak ettim 2 milyonluk arabasini.. detayi ne icin onemli ? 18 1 Yanıtla
  • pol1qaz789:
    Alınmamıştır, alınacak kişi zaten aracı böyle bırakmaz 9 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde "Ben eşeğim" yazılı not yapıştırdı - Son Dakika
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