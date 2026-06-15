Şuşa Beyannamesi’nin 5. Yılı: Stratejik Ortaklıktan Müttefikliğe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şuşa Beyannamesi’nin 5. Yılı: Stratejik Ortaklıktan Müttefikliğe

15.06.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve Azerbaycan arasında 15 Haziran 2021’de imzalanan Şuşa Beyannamesi, iki ülke ilişkilerini müttefiklik düzeyine yükseltti. Belge, savunma, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda işbirliğini öngörüyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesinden müttefiklik düzeyine yükselten Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının üzerinden 5 yıl geçti.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi", 15 Haziran 2021'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ'ın sembol kenti ve Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da imzalandı.

İki ülke arasındaki işbirliğini yeni bir aşamaya taşıyan beyannameyle taraflar, başta ulusal güvenlik olmak üzere tüm stratejik alanlarda kapsamlı işbirliği iradesini ortaya koydu. Belge, askeri ve savunma sanayisi alanlarından enerji ve ulaştırmaya, ekonomiden insani ilişkilere kadar birçok alanda ortaklığın geliştirilmesini öngörüyor.

Şuşa Beyannamesi kapsamında Türkiye ve Azerbaycan, taraflardan birinin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya sınır güvenliğine yönelik tehdit ve saldırılar karşısında ortak hareket etme kararlılığını da teyit etti.

Beyannamenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından da önemli bir dönüm noktası olduğu değerlendiriliyor.

Belgede, Türk dünyasına yönelik ortak vizyona da yer verilirken, Türk kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtılması ve Türk dünyasının gelişimi için bölgesel ve küresel ölçekte ortak çalışmaların artırılması hedefler arasında gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yeni dönemdeki yol haritası" olarak nitelendirdiği Şuşa Beyannamesi, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin yanı sıra bölgede yeni bir saldırganlığa izin verilmeyeceği ve Türk dünyasında entegrasyonun ilerletileceği yönündeki ortak iradeyi de ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in Şuşa'daki tarihi buluşmasıyla başlayan süreçte, son 5 yılda bölgesel barış, dayanışma ve kalkınmaya yönelik çok sayıda somut adım atıldı.

Milli Kurtuluş Günü'nde tarihi imza

Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığı 15 Haziran tarihi, Azerbaycan'da aynı zamanda Milli Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor. Söz konusu tarih, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 1993'te yeniden iktidara dönüşünün yıl dönümü olması nedeniyle Azerbaycan'ın yakın tarihinde özel bir yere sahip bulunuyor.

Bugün, Azerbaycan için yalnızca siyasi istikrarın yeniden tesis edildiği bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin müttefiklik seviyesine yükseltildiği tarihi gün olarak da anılıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Azerbaycan, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Kültür, Enerji, Şuşa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şuşa Beyannamesi’nin 5. Yılı: Stratejik Ortaklıktan Müttefikliğe - Son Dakika

İstanbul’daki korkunç kaza kamerada Bir anda alev topuna döndü İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Bir anda alev topuna döndü
Antalya’daki aile faciasında kahreden detaylar Geriye 3 çocuk kaldı Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Alanya’da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de Paylaşımı bomba Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
11:31
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler’e şok Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler'e şok! Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 11:50:14. #7.12#
SON DAKİKA: Şuşa Beyannamesi’nin 5. Yılı: Stratejik Ortaklıktan Müttefikliğe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.