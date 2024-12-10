Süt Fabrikasındaki Patlamada Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 4 Aralık'ta süt fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu yaralanan 5 işçiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralı Sebahattin Çorapçı (27), İzmir Şehir Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası Çorapçı'nın eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Çorapçı'nın cenazesinin, Akhisar'ın Dolmadeğirmen Mahallesi'nde ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği ifade edildi.

Olayda yaralanan diğer işçilerden üçünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, bir işçinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Akhisar'a bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki süt fabrikasının üretim alanındaki buhar kazanı, 4 Aralık'ta patlamış, olayda yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırılmıştı.