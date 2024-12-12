Sütun Dergisi 4. Sayısını Yayınladı - Son Dakika
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Sütun Dergisi 4. Sayısını Yayınladı

Sütun, yeni sayısında Nacer Khemir ile sinema ve kültür üzerine derin bir söyleşi sunuyor.

12.12.2024 11:16
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"Sarsıcı mesajlar, sarsılmaz sütunların eseridir." mottosuyla yayın hayatını sürdüren, mevsimlik kültür sanat ve düşünce dergisi "Sütun", 2025 kış ve baharı kapsayan dördüncü sayısıyla raflarda yerini aldı.

Genel yayın yönetmenliğini Kasım Karakaş'ın yaptığı derginin editörlüğünü Tarık Gümüş, yazı işleri müdürlüğünü Emirhan Karakabak, musahhihliğini ise Seyfullah Bozkurt üstleniyor.

Bir önceki sayısında, dil bilimci ve filozof Noam Chomsky röportajını okuyucuya sunan derginin, yeni sayısında ise Tunuslu ünlü yönetmen Nacer Khemir ile sinemanın disiplinlerarası boyutları ve varoluşsal paradigması konuşuldu.

Kasım Karakaş ve Tarık Gümüş'ün gerçekleştirdiği, Fransızcası ile birlikte sunulan röportajda Khemir, çöl üçlemesi olan "Bab'Aziz", "Çöl İşaretçileri" ve "Güvercinin Kayıp Gerdanlığı" filmlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Khemir, babasının erken yaşta vefatıyla bu filmlerde kişisel hikayesini Mağrip, Arap Medeniyeti ve dili ile İslam'ın şekillendirdiğini anlattı.

"Babamın yüzü İslam'dır"

"Güvercinin Kayıp Gerdanlığı"nın İslam'ı, aynı zamanda babasının yüzünü temsil ettiğini belirten usta yönetmen, şunları kaydetti:

"Şu benzetmeyi severek kullanırım; babanızın yanında yürürken onun düştüğünü ve yüzünün çamura battığını görseniz ne yaparsınız? Ayağa kalkması için yardım eder ve yüzünü gömleğinizle silersiniz. Babamın yüzü İslam'dır. Filmimle, hoşgörülü ve misafirperver, sevgi ve bilgelikle dolu bir Müslüman kültürünü göstererek onun yüzünü silmeye çalıştım. Bu, medyanın bugün yaydığı imajla örtüşmeyen bir görüntü. Bu film, İslam'ın gerçek yüzünü yeniden ortaya koymak için mütevazı bir girişimdir. Her ne kadar bu film, bizi sevinç ve sevgiyle dolduran sufi geleneğine dayansa da aynı zamanda son derece politik bir filmdir."

Modern Arap kültürünün en büyük sorunlarından birinin, sanatın "kulak" kültüründen "göz" kültürüne geçememiş olduğunu aktaran Khemir, Güvercinin Kayıp Gerdanlığı filminin ana temasının "öksüzlük" olduğunu vurgulayarak, "Bir babanın, bir kültürün ve medeniyetin büyük öksüzlüğü. Çünkü, XI. yüzyılın başında, büyük Arap-Endülüs yazarı İbn Hazm aşk üzerine 'Güvercin Gerdanlığı' adlı kitabını yazıyor. Ancak XX. yüzyılda Arap toplumları aşkı ufuklarından silmiş ve bu konuyu büyük bir yasak haline getirmiş. İşte bu yüzden filmin adı Güvercinin Kayıp Gerdanlığı. Çünkü kayıp kelimesini ekledim." ifadelerini kullandı.

Yazar kadrosu 16-25 yaşındaki genç kalemlerden oluşan dergi, her sayısında, sosyal bilimler ağırlıklı çeşitli yazılar, çeviriler ve eserlerle yer veriyor.

Derginin yeni sayısında da Fransız Yeni Dalga sinemasının öncü yönetmenlerinden Luc Moullet'den Fransızca bir makale, mutasavvıf şair Şeyh Mahmud Şebüsteri'den Farsça bir risale, Feridüddin Attar'dan ise Farsça bir şiir tercüme edildi.

Hasan Aycın'nın bir çizgisinin yanı sıra deneme, makale, öykü, şiir, film ve kitap tahlili ile gezi yazısı okurların beğenisine sunuluyor.

Kaleme alınan başlıklar arasında "Enformatik Cehalet ve Aydınlanmış Despotluğun Döngüsü", "Post-truth Müslümanları Neden İlgilendiriyor?", "Modern Siyasetin Haritaları: Sekülerizm ve İslam'ın Teopolitiği" ile "Tarihte Nesnellik Üzerine Değerlendirmeler" konuları yer alıyor.

Derginin yayın kurulunda mizanpaj ve İngilizce çevirilerden sorumlu Fehim Efendioğlu, Fransızca çevirilerden sorumlu Ömer Faruk Şahbaz ile dijital medya ve siteden sorumlu Yahya Kontoğlu bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sütun Dergisi 4. Sayısını Yayınladı - Son Dakika

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