Suudi Arabistan-Türkiye İlişkileri Güçleniyor

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad b. Assaad Abualnasr, Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde gazetecilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Abualnasr, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin nitelikli ve hızlı bir gelişim süreci yaşadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2026'daki ziyaretinin bu ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti. Hedeflerinin, her iki ülkeye fayda sağlayacak ortak projeler geliştirmek olduğunu vurguladı.

Ekonomik iş birliğinin Suudi Arabistan Vizyon 2030 kapsamında geniş fırsatlar sunduğunu belirten Abualnasr, sürdürülebilir ortaklıklar kurmayı amaçladıklarını söyledi. Bölgesel istikrar konusunda, Suudi Arabistan'ın diyalog ve diplomatik çözümleri öncelediğini, Türkiye ile koordinasyon içinde çalıştıklarını açıkladı. İran saldırılarını şiddetle kınadıklarını ve bu saldırıları bölgenin güvenliğine tehdit olarak gördüklerini dile getirdi.

Abualnasr, Hürmüz Boğazı ve Babu'l-Mendeb Boğazı gibi kritik geçiş noktalarının güvenliğinin önemine dikkat çekerek, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın stratejik bir alternatif olduğunu vurguladı. Filistin'e yönelik insani yardımları sürdürdüklerini ve hac organizasyonlarını iyileştirdiklerini, Türk hacılar için 'Mekke Yolu' girişimini başlattıklarını belirtti. ABD-İran ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını da ekledi.