Suudi Arabistan-Türkiye İlişkileri Güçleniyor

08.04.2026 19:39
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad b. Assaad Abualnasr, Türkiye ile ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, bölgesel gerilimleri azaltma ve istikrarı sağlama yönündeki çabaları desteklediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad b. Assaad Abualnasr, Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde gazetecilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Abualnasr, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin nitelikli ve hızlı bir gelişim süreci yaşadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2026'daki ziyaretinin bu ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti. Hedeflerinin, her iki ülkeye fayda sağlayacak ortak projeler geliştirmek olduğunu vurguladı.

Ekonomik iş birliğinin Suudi Arabistan Vizyon 2030 kapsamında geniş fırsatlar sunduğunu belirten Abualnasr, sürdürülebilir ortaklıklar kurmayı amaçladıklarını söyledi. Bölgesel istikrar konusunda, Suudi Arabistan'ın diyalog ve diplomatik çözümleri öncelediğini, Türkiye ile koordinasyon içinde çalıştıklarını açıkladı. İran saldırılarını şiddetle kınadıklarını ve bu saldırıları bölgenin güvenliğine tehdit olarak gördüklerini dile getirdi.

Abualnasr, Hürmüz Boğazı ve Babu'l-Mendeb Boğazı gibi kritik geçiş noktalarının güvenliğinin önemine dikkat çekerek, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın stratejik bir alternatif olduğunu vurguladı. Filistin'e yönelik insani yardımları sürdürdüklerini ve hac organizasyonlarını iyileştirdiklerini, Türk hacılar için 'Mekke Yolu' girişimini başlattıklarını belirtti. ABD-İran ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını da ekledi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
