Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "Trump'a Gazze'de ateşkesinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladık" - Son Dakika
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "Trump'a Gazze'de ateşkesinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladık"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Arap liderlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmelerde, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının gerekliliğini vurguladıklarını belirtti.

14.05.2025 14:55
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Arap liderlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmelerde, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının gerekliliğini vurguladıklarını belirtti.

Bin Ferhan, Riyad'da ABD Başkanı Trump'ın da katılımıyla düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nin akabinde basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistanlı Bakan, "Gazze'de en kısa sürede ateşkes sağlanması gerekiyor ve (İsrail-ABD çifte vatandaşı esir asker) Idan Alexander'ın serbest bırakılmasının bu konuda bir dönüm noktası olmasını umuyoruz." dedi.

Körfez ülkeleri liderlerinin "Trump'a İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurması, insani yardımın girişine izin vermesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğini vurguladığını" ifade eden Bin Ferhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişinin asıl sorumlusu olduğunu belirtti.

Trump- Şara görüşmesi

Bin Ferhan, ABD Başkanı Trump'ın bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla katılımı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'yla yaptığı toplantıyı "verimli" olarak nitelendirerek, görüşmede, "Suriye'nin istikrarını destekleme fırsatları ve zorlukların üstesinden gelmenin ve Suriye halkının acılarını hafifletmenin" yollarının ele alındığını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, görüşmenin ardından düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile zirveden önce görüştüğünü belirterek, "(Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu onlara yeni bir başlangıç için fırsat verecek. Bu yaptırımlar çok güçlü ve yıkıcıydı. (Bin Selman) Muhammed ile konuştum ve Türkiye'deki arkadaşımla (Erdoğan) da konuştum, şu anda onunla da telefonda görüştük ama bunun onlara bir şans vereceğini çok güçlü bir şekilde hissettik, bu onur bana ait oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: 'Trump'a Gazze'de ateşkesinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladık' - Son Dakika

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