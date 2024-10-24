Suudi Arabistan: İsrail'in Saldırıları Tehdit

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının bölgesel ve uluslararası güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne katılan Bin Ferhan, burada yaptığı konuşmada, küresel meydan okumalarla yüzleşmeye en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda, gerilimin tırmandığına ve kutuplaşmanın arttığına işaret etti.

Gazze'deki gelişmelere ilişkin Bin Ferhan, "İsrail'in saldırılarının sürmesi, bölgesel ve uluslararası güvenlik için büyük tehdit oluşturuyor. Bu gerilim, Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişledi. Bu çatışmanın devam etmesi bölgedeki durumun daha da kötüleşmesine neden olabilir." dedi.

Gazze'de derhal ateşkese varılması, insani yardımların engelsiz bir şekilde girmesi ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, BRICS ülkelerinin Filistin davasına yönelik dayanışmasını ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına verdiği desteği övdü.