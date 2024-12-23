Suudi Arabistan Kabil Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

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Afganistan yönetimi, Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğini yeniden hizmete açmasını memnuniyetle karşıladı.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Mücahid, Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğini yeniden açmasıyla ilgili "İki ülke ilişkilerini güçlendirmenin önemli bir adımı." ifadesini kullandı.

Afganistan ve Suudi Arabistan ilişkilerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Mücahid, Suudi Arabistan'ın Kabil'deki diplomatik misyonunu sürdürmesinin, her iki ülkeye fayda sağlamasını umduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliği, dün X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçiliği yeniden hizmete açtıklarını belirtmişti.

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası çok sayıda ülke buradaki büyükelçiliklerini kapatıp, diplomatik misyonlarını sonlandırmıştı.

Afganistan'da halihazırda İran, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Çin, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'nin de aralarında olduğu az sayıda ülke diplomatik misyonlarını sürdürüyor.