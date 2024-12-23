Suudi Arabistan Kabil Büyükelçiliğini Yeniden Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suudi Arabistan Kabil Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

Afganistan, Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğini tekrar açmasını memnuniyetle karşıladı.

23.12.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan yönetimi, Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğini yeniden hizmete açmasını memnuniyetle karşıladı.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Mücahid, Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğini yeniden açmasıyla ilgili "İki ülke ilişkilerini güçlendirmenin önemli bir adımı." ifadesini kullandı.

Afganistan ve Suudi Arabistan ilişkilerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Mücahid, Suudi Arabistan'ın Kabil'deki diplomatik misyonunu sürdürmesinin, her iki ülkeye fayda sağlamasını umduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliği, dün X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçiliği yeniden hizmete açtıklarını belirtmişti.

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası çok sayıda ülke buradaki büyükelçiliklerini kapatıp, diplomatik misyonlarını sonlandırmıştı.

Afganistan'da halihazırda İran, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Çin, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'nin de aralarında olduğu az sayıda ülke diplomatik misyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Zabihullah Mücahid, Suudi Arabistan, Dış Politika, Afganistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Kabil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Kabil Büyükelçiliğini Yeniden Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
07:51 Tolunay Kafkas, Şenol Güneş’in elini sıkmayan Volkan Demirel’i açık açık tehdit etti Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 17:49:01. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan Kabil Büyükelçiliğini Yeniden Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.