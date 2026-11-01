Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün, Körfez'de Nakilat LNG tankerine saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün, Körfez'de Nakilat LNG tankerine saldırıyı kınadı

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Katar merkezli Nakilat'ın LNG tankerine Basra Körfezi'nde yapılan saldırı, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Filistin, Arap Birliği ve KİK tarafından kınandı. Açıklamalarda saldırının deniz ulaşımı, enerji arzı ve bölge güvenliği için ciddi tehdit olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Filistin ile Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Basra Körfezi'nde Katar merkezli "Nakilat" şirketine ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerine yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Arap ülkeleri dışişleri bakanlıklarından yapılan ayrı açıklamalarda, Basra Körfezi'nde Katar merkezli "Nakilat" şirketine ait LNG tankerine yönelik saldırıya tepki gösterildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'a ait tankerin hedef alınması en güçlü ifadelerle kınanarak, deniz ulaşımını ve küresel enerji arzını tehdit eden tüm ihlallerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Doha'nın tankerlerini ve uluslararası ticaretini korumak amacıyla aldığı tedbirler konusunda Katar ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Uluslararası topluma deniz güvenliğini ve uluslararası ticaretin emniyetini sağlamak, uluslararası hukukun uygulanmasını temin etmek için acil adımlar atma çağrısında bulunuldu.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak, olayın "deniz ulaşımının güvenliği ve küresel enerji arzı açısından ciddi bir tehdit" oluşturduğunu belirtti.

Enerji tankerlerinin hedef alınmasının yol açabileceği çevresel ve ekonomik riskler ile bunun bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerindeki olası etkilerine dikkat çekildi.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların belirlenmesi ve hesap vermelerinin sağlanması istendi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı "uluslararası hukukun ihlali ve seyrüsefer güvenliğine yönelik bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Saldırının bölge güvenliği, uluslararası ekonomi ve çevre üzerindeki olası sonuçlarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, seyrüsefer özgürlüğü ile gemilerin ve mürettebatlarının güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Ürdün'ün Katar ile mutlak dayanışma içinde olduğu ve ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumaya yönelik adımlarını desteklediği belirtildi.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar'a ait doğal gaz tankerini hedef alan saldırı şiddetle kınanarak, saldırının bölgenin güvenlik ve istikrarını, deniz ulaşımını ve küresel enerji arzını tehdit eden ciddi bir eylem olduğu belirtildi.

Filistin'in Katar ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Arap ülkelerinin güvenlik, istikrar ve refahına yönelik her türlü saldırının reddedildiği bildirildi.

Arap Birliği

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Katar tankerinin hedef alınması kınanarak, ticari gemilerin hedef alınmasının deniz ulaşımının ve gemi mürettebatının güvenliğini tehlikeye attığı, bunun uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu vurgulandı.

Deniz ulaşımında serbestinin gözetilmesi, gemilerin güvenliğinin sağlanması ve uluslararası ticaretin korunması gerektiği belirtilen açıklamada, bu tür saldırıların tekrarlanmasının enerji arzının güvenliği ve piyasaların istikrarı üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracağının altı çizildi.

Deniz ulaşımının ve ticaret yollarının korunması, gemileri ve sivil tesisleri tehlikeye atan eylemlerin durdurulması, gerilimin düşürülmesi ve bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

KİK

KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi yaptığı yazılı açıklamada Nakilat'a ait LNG tankerinin saldırıya uğramasını en güçlü ifadelerle kınadı.

Enerji tankerlerinin hedef alınmasının bölge güvenliğini tehdit eden, can ve mal kaybı riskini artıran ve küresel ekonomik faaliyetleri tehlikeye atan ciddi bir tırmanış olduğunu belirten Budeyvi, deniz geçiş güzergahlarının seyrüsefer ve ticaret için güvenli kalması gerektiğini vurguladı.

Budeyvi, doğal gaz tankerlerinin hedef alınmasının deniz çevresi, enerji akışının düzenliliği ve piyasa istikrarı üzerinde oluşturabileceği olumsuz sonuçlara dikkati çekti.

Katar merkezli "Nakilat" şirketi, LNG taşıyan bir tankerinin Basra Körfezi'nde seyir halindeyken 30 Ekim Cuma akşamı saldırıya uğradığını, henüz belirlenemeyen cisimlerin isabet etmesi sonucu hasar gördüğünü açıklamıştı.

Şirket, geminin güvenli durumda ve operasyonel olduğunu, olayın etkilerinin değerlendirildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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