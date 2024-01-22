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Suudi Arabistan, Pakistan ile İran arasındaki gerilimi düşürmeyi memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Pakistan ile İran arasındaki gerilimi düşürmeyi memnuniyetle karşılıyor

Suudi Arabistan, Pakistan ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasını ve diplomatik ilişkilerin yeniden sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran ile İslamabad arasında gerilimin tırmanmasının ardından İran ve Pakistan'la ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerden birkaç gün sonra konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suudi Arabistan, Pakistan ile İran arasındaki gerilimi düşürmeyi memnuniyetle karşılıyor
22.01.2024 - 00:23,
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Suudi Arabistan, Pakistan ile İran arasında gerilimin düşürülmesini ve diplomatik ilişkilerin yeniden sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran ile İslamabad arasında gerilimin tırmanmasının ardından İran ve Pakistan'la ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerden birkaç gün sonra konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Pakistan ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına ve diplomatik ilişkilerin geri dönmesine yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan, tüm anlaşmazlıkların, barış ve diyalog yolunun yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması ve iyi komşuluk ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerine göre çözüme kavuşturulmasından yana tutumunu teyit etti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, 17 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasındaki forum kapsamında İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Pakistan geçici hükümetinin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, 19 Ocak'ta İslamabad ile Tahran arasında artan gerilimin ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşmüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından söz konusu görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Jilani'nin, iki ülke arasında güvenlik konularında daha yakın işbirliğine duyulan ihtiyacın altını çizdiği, Pakistan'ın İran ile karşılıklı güven ve işbirliği ruhu temelinde tüm konularda çalışmaya hazır olduğunu ilettiği vurgulanmıştı.

İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisini geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan, dün erken saatlerde İran'ın sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran yönetimi, Pakistan'ın füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları noktalara" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA
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