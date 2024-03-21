Suudi Arabistan, UNRWA'ya 40 milyon dolarlık mali destek sağlayacak

Güncel

RİYAD, 21 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistan'daki Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, 40 milyon ABD doları tutarında mali destek sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile Çarşamba günü bir mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Basın Ajansı'nın bildirdiğine göre krallığın desteği, UNRWA'nın Gazze Şeridi için acil durum çağrısına yanıt olarak geldi.

Mutabakat kapsamında Gazze'deki en savunmasız gruplardan 250.638 kişinin gıda güvenliğinin sağlanması için destek verilecek. Ayrıca 200.190 kişiye de barınma gibi gıda dışı yardımlar sunulacak.