Suudi Arabistan, UNRWA'ya 40 milyon dolarlık mali destek sağlayacak

RİYAD, 21 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistan'daki Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, 40 milyon ABD doları tutarında mali destek sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile Çarşamba günü bir mutabakat zaptı imzaladı.
Suudi Basın Ajansı'nın bildirdiğine göre krallığın desteği, UNRWA'nın Gazze Şeridi için acil durum çağrısına yanıt olarak geldi.
Mutabakat kapsamında Gazze'deki en savunmasız gruplardan 250.638 kişinin gıda güvenliğinin sağlanması için destek verilecek. Ayrıca 200.190 kişiye de barınma gibi gıda dışı yardımlar sunulacak.
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sazova Yerleşkesinde düzenlenen eğitimde, çiftçilere meyve ağaçlarında budama ve aşılama teknikleri öğretildi. 116 çiftçinin katıldığı eğitimde, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de yapıldı. Çiftçiler, uygulamalı eğitimlerin faydalı olduğunu ve daha sık tekrarlanmasını talep etti. Eğitimi tamamlayan çiftçilere katılım belgeleri düzenleneceği belirtildi.
Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'e katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, takımın ülkemizi ve şehrimizi temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi ise organizasyona ev sahipliği yapmak ve takıma destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın girişimleriyle hayırsever iş insanı Kahraman Eruslu tarafından yaptırılan Böbrek Nakli Hastanesi, 10 Ekim 2023'te hizmete açıldı. Hastanede bugüne kadar 68 hastaya böbrek nakli gerçekleştirildi. Hastane, bölgeye hizmet etmenin yanı sıra sağlık turizmine de önemli katkılar sağlıyor. Hayırsever Eruslu, hastane yapımını devlete yük olmadan gerçekleştirdiğini ve insanlara hizmetin önemli olduğunu belirtti. Hastane, Türkiye'nin odak noktası haline gelerek çapraz nakiller ve sağlık turizmi alanında faaliyetlerine devam edecek.
Bursaspor Kulübü, 23 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Kırklarelispor maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Bilet fiyatları ise Güney Kale Arkası Tribünü için 50 TL, Doğu Üst Tribünü için 75 TL, Doğu Alt Tribünü için 100 TL, VIP Tribünü için 200 TL, Batı Alt Tribünü için 250 TL ve 1963 Tribünü için 500 TL olarak belirlendi.
Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer'in çalışan anneler için planladığı kreş projesi büyük destek buldu. Proje, çalışan annelerin yükünü azaltmayı amaçlıyor.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'özgür Filistin'in yanındayız' sloganıyla Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan kampanya, il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Kampanyaya destek verenler arasında Av. Yılmaz Gök 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri de yer alıyor. Yardımlar, TDV Elazığ Şubesine teslim edilerek Filistin'e gönderilecek.
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Petrol Ofisi Grubu, Kia Türkiye ile olan iş birliğini 2029 yılına kadar uzatarak, POTEM'de Kia modelleri ve teknolojisine özel motor yağları geliştirmeyi 5 yıl daha sürdürecek. İş birliği kapsamında geliştirilen Maxima K 5W-30 ve K 5W-40 motor yağları, tüm Kia modellerine uyumlu en ideal çözümleri sunuyor. Anlaşma ayrıca şanzıman, diferansiyel yağları ve fren-soğutma sistemi ürünlerini de kapsıyor.
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