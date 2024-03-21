Suudi Arabistan, UNRWA'ya 40 milyon dolarlık mali destek sağlayacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan, UNRWA'ya 40 milyon dolarlık mali destek sağlayacak

Suudi Arabistan'daki Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, UNRWA ile 40 milyon dolarlık mali destek için anlaşma imzaladı. Bu destek, Gazze Şeridi için acil durum çağrısına yanıt olarak kullanılacak ve 250.638 kişinin gıda güvenliği sağlanacak, 200.190 kişiye de barınma gibi gıda dışı yardımlar sunulacak.

21.03.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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RİYAD, 21 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistan'daki Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, 40 milyon ABD doları tutarında mali destek sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile Çarşamba günü bir mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Basın Ajansı'nın bildirdiğine göre krallığın desteği, UNRWA'nın Gazze Şeridi için acil durum çağrısına yanıt olarak geldi.

Mutabakat kapsamında Gazze'deki en savunmasız gruplardan 250.638 kişinin gıda güvenliğinin sağlanması için destek verilecek. Ayrıca 200.190 kişiye de barınma gibi gıda dışı yardımlar sunulacak.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Kral Selman, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, UNRWA'ya 40 milyon dolarlık mali destek sağlayacak - Son Dakika

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