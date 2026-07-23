Suudi Arabistan ve ABD'den Nükleer Enerji Anlaşması - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve ABD'den Nükleer Enerji Anlaşması

Suudi Arabistan ve ABD\'den Nükleer Enerji Anlaşması
23.07.2026 12:37
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Suudi Arabistan ve ABD, barışçıl nükleer enerji kullanımına yönelik işbirliği anlaşması imzaladı.

RİYAD, 23 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan ve ABD nükleer enerjinin barışçıl kullanımına ilişkin işbirliği anlaşması imzaladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığa dayandığını belirtti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman El Suud'un geçen yıl kasım ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, nükleer enerjinin barışçıl kullanımına ilişkin müzakerelerin tamamlandığı duyurulmuştu.

Bakanlık, anlaşmanın nükleer enerjinin barışçıl kullanımında işbirliğini artırmayı amaçladığını bildirdi. Açıklamada, nükleer güvenlik, emniyet ve silahların yayılmasının önlenmesi konularında en yüksek uluslararası standartlarda bilgi, uzmanlık ve teknoloji paylaşımı yapılacağı kaydedildi.

Bakanlık, anlaşmanın enerji kaynaklarını çeşitlendirme, ileri teknolojileri geliştirme ile karşılıklı çıkarlara hizmet eden işbirliği ve yatırım fırsatlarını artırma çabalarını destekleyeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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