Suudi Arabistan ve Mısır, İsrail'in Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini geri vermesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suudi Arabistan ve Mısır, İsrail'in Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini geri vermesini istedi

Suudi Arabistan ve Mısır, İsrail\'in Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini geri vermesini istedi

Suudi Arabistan ve Mısır, İsrail'in el koyduğu Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini geri vermesini ve Filistin yönetiminin çalışmasını engelleyen tüm fiillerden kaçınmasını istedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Brüksel'deki Filistin konulu toplantıya katıldı. Toplantıda Gazze'deki gelişmeler, ateşkes için yürütülen çalışmalar ve Filistin yönetiminin kötüleşen ekonomisi ele alındı. Bin Ferhan, İsrail'in el koyduğu fonları geri vermesi ve Filistin yönetiminin çalışmasını engelleyen fiillerden kaçınması çağrısında bulundu. Şukri ise Filistin yönetiminin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli desteğin sağlanmasının önemini vurguladı ve İsrail'in vergi gelirlerini Filistin yönetimine bırakması gerektiğini belirtti.

27.05.2024 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ve Mısır'ın, İsrail'in el koyduğu Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini geri vermesini ve Filistin yönetiminin çalışmasını engelleyen tüm fiillerden kaçınmasını istediği belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Filistin konulu toplantıya katıldı.

Gazze'deki gelişmeler, ateşkes için yürütülen çalışmalar ve yardım girişlerinin ele alındığı toplantıda ayrıca Filistin yönetiminin kötüleşen ekonomisi değerlendirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, İsrail'in, el koyduğu Filistin yönetimine ait fonları geri vermesi ve Filistin yönetiminin çalışmasını engelleyen tüm fiillerden kaçınması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre ise Şukri, Filistin yönetiminin görevlerini yerine getirmeye devam edebilmesi için gerekli desteğin sağlanmasının önemini ve İsrail'in, alıkoyduğu vergi gelirlerini Filistin yönetimine bırakması gerektiğini belirtti.

Şukri, uluslararası tarafları, İsrail'in, ekonomik ve mali baskı uyguladığı Filistin bütçesine doğrudan destek vermeye çağırdı.

Öte yandan Dubai Merkezli Al Arabiya televizyonuna göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan Brüksel'de, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile basın toplantısı düzenledi.

Bin Ferhan burada, Gazze'deki insani durumun benzeri görülmemiş bir şekilde kötüleştiğini ve acil ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Filistin devletini tanıyan ülkelere teşekkür eden Bin Ferhan, uluslararası toplumu Filistin yönetimini tanımaya ve Gazze'deki insani duruma odaklanmaya teşvik etmek için çok çalıştıklarını ifade etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Eide ise Filistin yönetiminin desteklenmesinin önemine işaret etti ve İsrail'in, vergi fonlarını Filistin'e aktarması gerektiğini dile getirdi.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı vergileri, Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.

İsrail haber kanalı Channel 12'nin 10 Mayıs'taki haberinde, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Tel Aviv tarafından Filistin Yönetimi için 9 gün boyunca toplanan 46 milyon dolar vergi gelirini elinde tuttuğu bildirilmişti.

Smotrich 22 Mayıs'ta, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasının ardından "Filistin yönetimine karşı fonların kesilmesi dahil sert cezalandırıcı kararlar" alınması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Filistin, Ekonomi, Brüksel, İsrail, Gazze, Mısır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Mısır, İsrail'in Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini geri vermesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:26 Rekabet saha dışına taştı Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı
23:13 İsrail, Gazze’de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü
21:25 Icardi’den Fenerbahçe’ye olay sözler: Bakalım Kadıköy’de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
01:01 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu
00:51 İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:51 Yok artık, daha neler Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı Yok artık, daha neler! Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı
23:22 Ergin Ataman’ın Panathinaikos’u EuroLeague şampiyonu oldu Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu oldu
23:06 Satır satır yazdılar Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım
22:54 Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan şahıs, aracıyla çocuğa çarptıktan sonra kaçtı Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan şahıs, aracıyla çocuğa çarptıktan sonra kaçtı
22:49 Sözleri Ali Koç’u çileden çıkaracak Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı Sözleri Ali Koç'u çileden çıkaracak! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
22:21 Kasa dolup taşacak İşte Galatasaray’ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir
21:44 Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 02:22:37. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve Mısır, İsrail'in Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini geri vermesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement