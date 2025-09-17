Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika
Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Savunma Anlaşması

Suudi Arabistan ve Pakistan\'dan Savunma Anlaşması
17.09.2025 22:15
Suudi Arabistan ve Pakistan, güvenlik işbirliğini güçlendirmek için Ortak Stratejik Savunma Anlaşması imzaladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, ülkeyi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şerif, Bin Selman ile başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir araya geldi. Heyetlerin katıldığı resmi görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ve stratejik ilişkiler ile bir dizi ortak çalışma alanları gözden geçirildi.

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında tarihi savunma anlaşması

ORTAK STRATEJİK SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANDI

Görüşmelerin ardından Bin Selman ile Başbakan Şerif, iki ülkenin güvenliğini artırma, bölgede ve dünyada güvenlik ile barışı sağlama çabaları çerçevesinde "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzaladı.

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında tarihi savunma anlaşması

ÜLKELERDEN BİRİNE YÖNELİK SALDIRI HER İKİ ÜLKEYE DE YAPILMIŞ SAYILACAK

İmzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi, herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtildi. Anlaşmaya göre, taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırının, her iki ülkeye yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği vurgulandı.

İSRAİL SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRIRSA...

Yani Hindistan, Pakistan'a saldırırsa Suudi Arabistan bunu kendisine yapılmış bir saldırı olarak kabul edecek. Ya da İsrail, Suudi Arabistan'a saldırırsa bunu Pakistan kendisine yapılmış bir saldırı olarak kabul edecek.

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında tarihi savunma anlaşması

SON BÖLGESEL GELİŞMELER DE MASAYA YATIRILDI

SPA, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkente bu sabah geldiğini aktarırken, ziyaretin süresine dair bilgi vermedi. Öte yandan Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) ise, iki kardeş ülke arasındaki işbirliği ve bunların geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı görüşmede, son bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

