Suudi Arabistan Veliaht Prensi G7 Liderler Zirvesi'ne Katılamayacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi G7 Liderler Zirvesi'ne Katılamayacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hac mevsimiyle ilgili çalışmalar nedeniyle İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını açıkladı. Bin Selman, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye gönderdiği telgrafta, cuma günü ülkesinde düzenlenecek zirvenin iletişim oturumuna katılmak üzere aldığı davet nedeniyle teşekkürlerini iletti. Veliaht Prens, hac sezonu denetimiyle ilgili çalışmalar nedeniyle zirveye katılamayacağını ifade etti. G7 Liderler Zirvesi, İtalya'nın güneydoğusundaki tatil beldesi Borgo Egnazia'da yarın başlayacak ve ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Japonya ve Avrupa Birliği temsilcilerini bir araya getirecek.

13.06.2024 12:59
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hac mevsimiyle ilgili çalışmalar nedeniyle İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye konuya dair telgraf gönderdi.

Bin Selman, Meloni'ye cuma günü ülkesinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'nin iletişim oturumuna katılmak üzere aldığı davet nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Veliaht Prens, hac sezonu denetimiyle ilgili çalışmalar nedeniyle Zirve'ye katılamayacağını ifade etti.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan sanayileşmiş 7 ülke ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılımıyla küresel ekonomik ve siyasi meseleleri ele almak üzere toplanan G7 Liderler Zirvesi, İtalya'nın güneydoğusundaki tatil beldesi Borgo Egnazia'da yarın başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Veliaht Prensi G7 Liderler Zirvesi'ne Katılamayacak - Son Dakika

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