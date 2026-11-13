Suudi Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Çinli temsilciyle enerji güvenliğini görüştü - Son Dakika
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Suudi Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Çinli temsilciyle enerji güvenliğini görüştü

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün ile bölgesel krizleri ve enerji güvenliğini değerlendirdi. Görüşmede Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ile Hürmüz ve Babulmendeb'de deniz ulaşımının güvenliği ele alındı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün ile bölgesel gelişmeleri, enerji güvenliğini ve deniz ulaşımı meselelerini ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bin Ferhan'ın Çinli temsilciyi kabulünde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meselelerdeki son gelişmeler ve krizleri kontrol altına alarak gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabalar değerlendirildi.

Kabul sırasında ikili ilişkiler gözden geçirilirken Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da sivillere ve sivil tesislere yönelik devam eden saldırıları başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerindeki etkileri ele alındı.

Bakan bin Ferhan ile Cai, enerji güvenliğinin ve enerji piyasalarındaki istikrarın güçlendirilmesi, özellikle Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında deniz ulaşım yollarının güvenliğinin ve seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının, küresel ticaretin ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin korunması açısından önemini vurguladı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiSuudi ArabistanDış PolitikaOrta DoğuDiplomasiPolitikaGüvenlikEnerjiGüncelDünyaSon Dakika

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