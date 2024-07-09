Süveyş Kanalı'nın Transit Geçiş Gelirleri Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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Süveyş Kanalı'nın Transit Geçiş Gelirleri Düşüş Gösterdi

Mısır Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, Süveyş Kanalı'nın transit geçiş gelirleri 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 57,2 düşüşle 959,3 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bu düşüş, Kızıldeniz'deki gerginlikler ve Husi grubunun saldırılarından kaynaklanmaktadır.

09.07.2024 11:42
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KAHİRE, 9 Temmuz (Xinhua) -- Süveyş Kanalı'nın transit geçiş gelirleri 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 57,2 düşüşle 959,3 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Mısır Merkez Bankası tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, kanalın transit geçiş gelirleri Temmuz 2023'ten Mart 2024'e kadar yüzde 7,4 oranında azalarak 5,8 milyar ABD doları oldu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde 6,2 milyar ABD doları idi.

Banka, Temmuz 2023'ten Mart 2024'e kadar net tonajın yüzde 15,6 oranında azalarak 944,9 milyon tona gerilediğini ve transit geçiş yapan gemi sayısının ise yüzde 11,5 oranında azaldığını belirtti.

Mısır mali yılı 1 Temmuz'da başlayıp 30 Haziran'da bitiyor.

Banka, bu düşüşün esas olarak Kızıldeniz'de yaşanan ve birçok ticari nakliye şirketini rota değiştirmek zorunda bırakan gerginliklerden kaynaklandığını kaydetti.

Geçtiğimiz Ekim ayında Gazze'de çatışmaların patlak vermesinden bu yana, Yemen'deki Husi grubu Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantısı olan gemilere defalarca kez saldırı gerçekleştirdi.

ABD ve İngiltere ise Husilerin bölgedeki saldırılarına karşılık olarak, Ocak ayından bu yana Yemen'in başkenti Sana ile grubun kontrolü altındaki diğer vilayetlerde Husi askeri mevzilerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Küresel ticaretin yüzde 12'sinin geçtiği Süveyş Kanalı, Mısır için çok önemli bir döviz kaynağı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Süveyş Kanalı'nın Transit Geçiş Gelirleri Düşüş Gösterdi - Son Dakika

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