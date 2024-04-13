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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

- Sydney'de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırgan paniği

SİDNEY - Avusturalya'nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde bıçakla 4 kişiyi yaralayan erkek saldırgan polis tarafından vuruldu.

Avusturalya'nın Sydney kentinde Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Elindeki bıçakla etrafına saldırdığı saldıran bir erkek saldırgan 4 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu ifade edilirken olay yerine gelen polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Alışveriş merkezinde büyük paniğe neden olan olan olayın ardından binlerce kişi de tahliye edildi. Görgü tanıkları ise alışveriş merkezinde silah sesleri duyulduğunu ifade etti.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı açıklanmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.