Tacikistan, Avrupa Yatırımlarına Açılıyor

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkesinin Avrupa şirketlerinin yatırımlarını çekmek, yeni teknolojileri ve deneyimlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Rahman, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Birinci Avrupa Birliği (AB) - Orta Asya Zirvesi'nde konuştu.

Rahman, Tacikistan dış politikasının önceliklerinden birinin hem ikili hem de çok taraflı düzeyde AB ile ilişkilerin ilerici biçimde geliştirilmesi olduğunu ve "Orta Asya ile Avrupa Birliği Arasındaki İlişkilerin Derinleştirilmesine Yönelik Yol Haritası"nın bölgeler arası işbirliğinin ve birbirine bağlılığın genişletilmesini düzenleyen önemli bir belge haline geldiği vurguladı.

Ülkesinin yatırım imkanları, doğal kaynakları, sanayi, enerji ve tarım sektörlerinin potansiyeline değinen Rahman, "Tacikistan, bu sektörlerde Avrupa'daki şirketlerin yatırımlarını çekmek, yeni teknolojileri ve deneyimlerinden yararlanmak istiyor." dedi.

Rahman, bu çerçevede enerji, tarım, sanayi, ulaştırma ve iletişim altyapısı alanlarındaki projelerin finansmanında Avrupa şirketlerinin katılımının önemli olduğunu ve Tacik üreticilerin ürünlerinin Avrupa pazarlarına ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Rahman, artan elektrik talebi göz önünde bulundurulduğunda enerji geliştirme konusunun önem kazandığını ve bu bağlamda bölgede gelecek vaat eden alanlardan birinin de yenilenebilir enerji??????? alanındaki işbirliği olduğunu belirterek, "Tacikistan için enerji sektörü, özellikle hidroelektrik enerjiyi de kapsayan yenilenebilir enerji kaynakları, sadece ulusal sosyoekonomik ihtiyaçları karşılamak için değil, aynı zamanda bölgesel işbirliğinin daha da geliştirilmesi için de önemlidir." dedi.

Ayrıca Rahman, Avrupalı ortaklarını, ülkesindeki yeşil ekonomi ve enerjinin örneği olan hidroelektrik tesislerinin inşası ve modernizasyonu için yatırım yapmaya çağırdı.

Tacikistan'ın 2030 yılına kadar ülkedeki toplam elektrik üretim hacminin yüzde 10'unu güneş ve rüzgar enerjisinden elde etmeyi planladığını aktaran Rahman, "Yeşil Ekonominin Geliştirilmesi Stratejisi"ne göre 2032'de ülkedeki elektrik üretiminin tamamının yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesini ve 2037 yılına kadar Tacikistan'ın "yeşil enerji ülkesi" haline getirilmesini amaçladıklarını vurguladı.

Rahman, Tacikistan'ın buzulların korunması da dahil küresel sorunlara yönelik girişimlerini hatırlatarak, bu konudaki ilk üst düzey uluslararası konferansın bu yılın mayıs ayında Duşanbe'de düzenlenmesinin planlandığını aktardı.

Bölgeler arası ilişkilerin sürdürülebilir gelişiminin önemli faktörlerinden olan ulaştırma ve iletişim alanındaki işbirliğinin önemine değinen Rahman, bu çerçevede özel sektörü geliştirmek için işbirliğinin genişletilmesi, istihdam oluşturulması için yatırım yapılması, yüksek vasıflı uzmanların yetiştirilmesi, kültürel ve insani ilişkilerin genişletilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Rahman, ayrıca ülkesinde Avrupa üniversitelerinin şubelerinin açılması, Avrupa üniversitelerinde bölge ülkeleri için ayrılan kontenjanların artırılmasından yana olduklarını ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde turizmin önemli bir işbirliği unsuru olduğunu sözlerine ekledi.