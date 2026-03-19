Tacikistan'dan İran'a İnsani Yardım
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tacikistan'dan İran'a İnsani Yardım

19.03.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tacikistan, 3.610 ton insani yardımı İran'a gönderdi. Yardımda ilaç, gıda ve çocuk kıyafetleri var.

DUŞANBE, 19 Mart (Xinhua) -- Tacikistan hükümeti, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın talimatı doğrultusunda İran halkına insani yardım gönderdi.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı basın bürosu çarşamba günü yaptığı açıklamada, 3.610 ton ağırlığındaki yardımın 45 tonunun ilaçlardan oluştuğunu, ayrıca büyük miktarda temizlik ve hijyen ürünleri, çocuk kıyafetleri, gıda ürünleri, ev eşyaları ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini içerdiğini belirtti.

Açıklamaya göre İran'a doğru çarşamba günü yola çıkan 110 büyük kamyonluk insani yardım konvoyunun kısa süre içinde hedefine varması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 09:58:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.