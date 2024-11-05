Taciz Olayında 30 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Taciz Olayında 30 Yıla Kadar Hapis İstemi

Taciz Olayında 30 Yıla Kadar Hapis İstemi

Beyoğlu'nda İremşan A.'yı taciz eden iki kişi hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

05.11.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYOĞLU'nda yolda yürüyen İremşan A.'yı taciz eden Semir T. (31) ve Ömer K. (27)'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 şüpheli hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'te, evine gitmek için yolda yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'nın önünü kesen ve genç kızı yere düşürdükten sonra taciz eden şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan'a (31) yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü İremşan A.'nın bir gece kulübünde alkol alıp gece saat 04.00 sıralarında evine gitmek üzere yola çıktığı, sokakta ilerlerken tanımadığı şüphelilerin yolunu keserek omuzuna dokunduktan sonra yaklaşmaya başladıkları ifade edildi.

İddianamede, İremşan A.'nın kurtulmak için yürümüş olsa da şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan'ın elini İremşan A.'nın beline atarak vücudu ile İremşan A.'ya temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı ve yere düşürerek üzerine çıktığı ifade edildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kontrol ettiği aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olayı farketmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.

İYİ NİYETLİ DOKUNMUŞ OLABİLİR

İddianamede, şüpheli Ömer Konu'nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği aktarıldı. Ayrıca, şüphelilerin İremşan A.'nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda evine gittiği sırada yolunu kestikleri ve hem hürriyetini kısıtladığı hem de öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

30'AR YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, müşteki İremşan A. ile şüpheliler arasında daha önce herhangi bir husumet bulunmadığı vurgulanarak, bu durumun İremşan A. 'nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek bir durum oluşturmadığı ifade edildi. Ayrıca, hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ömer Konu ve Semir Tarhan'ın, beden veya ruhsal açıdan savunmasız olan birine karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Beyoğlu, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taciz Olayında 30 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14:43 İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
23:10 ’’Kadınım’’ deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif’in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
22:08 Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 yendi Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi
22:07 Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı
21:23 Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’den kötü haber Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 16:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: Taciz Olayında 30 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.