TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi

TAG Otoyolu\'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi. Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları gözyaşı dökerken, acılı ailelere taziye ziyaretleri devam ediyor. Kazada ölenler arasında kanser tedavisi gören bir çocuk da bulunuyordu.

27.05.2024 14:47
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Mersin'de, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler geride buruk hikayeler bıraktı.

Kazada yaşamını yitirenlerden Serhat, eşi İpek ve kızı Elif Taraman'ın cenazesi Diyarbakır'ın Hani ilçesine getirildi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından ilçe merkezindeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Defin sırasında Taraman ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

Acılı aileye ilçe merkezindeki Remzi Gülten Baycan Taziyeevi'nde taziye ziyaretleri sürüyor.

Serhat Taraman'ın ağabeyi Neşet Taraman, AA muhabirine, kardeşinin Hani-Diyarbakır arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüste şoför olduğunu söyledi.

Kardeşinin, eşi İpek, kızı Elif ve oğlu Enes ile dün İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığını belirten Taraman, "Serhat bugün saat 14.30'da İstanbul'a gidecekti. Ablamız ameliyat olacak diye dün 10.30 otobüsüne eşi ve çocuklarıyla binerek gitti. Ablamın ameliyatına yetişmek için gittiler. Allah'ın takdiri, bugün gitmiş olsaydı belki böyle olmayacaktı." diye konuştu.

Kazada yaralanan yeğeni Enes'in Mersin'de hastanede tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Taraman, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kanser tedavisi gören Taha'nın kontrolü için İstanbul'a gidiyorlarmış

Kazada ölen Sultan Acet ve 5 yaşındaki oğlu Taha'nın cenazeleri de merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirildi.

Yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi.

Bir süredir kemik kanseri tedavisi gören 5 yaşındaki Taha'nın kontrol için annesi Sultan ve babası Hacı Acet ile İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindiği, babanın kazadan yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Birsen Çiftsüren'in cenazesi de önce Yeniköy Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze buradaki işlemlerin ardından Hazro ilçesinin Gözlü Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Birsen Çiftsüren'in trafik kazası geçiren ve yaralanan yeğenini görmek için Ankara'ya gitmek üzere otobüse bindiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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