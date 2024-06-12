Tahir Elçi cinayetinde 3 polis memuru beraat etti - Son Dakika
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Tahir Elçi cinayetinde 3 polis memuru beraat etti

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetinde tutuksuz yargılanan 3 polis memuru hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme kararı protesto eden avukatlar salonu terk ederken, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp karara sert tepki gösterdi.

12.06.2024 17:14
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(DİYARBAKIR) - Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetinden tutuksuz yargılanan 3 polis memuru hakkında beraat kararı verildi.

Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, müdahil avukatlar karar öncesi mahkemenin tutumunu protesto ederek salonu terketti.

Mahkeme heyeti verilen aradan sonra kararını açıkladı. Davada, tutuksuz yargılanan 3 polis memuru beraat etti.

Duruşmayı takip eden CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp karara sert tepki gösterdi. Konuralp, "Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmaması için her şey yapıldı. Suçluları koruma mekanizması bu davada tam anlamıyla çalıştı. ve nihayetinde hayatını cezasızlıkla mücadeleye adayan Tahir Elçi cinayeti dosyası cezasızlıkla sonuçlandı. Üzgünüm! Ancak bu davanın vicdan sahibi tüm vatandaşlarımızca hükme bağlandığına inanıyorum; cinayetin tüm sorumlularının ortaya çıkartılacağı bir dönemin yakın bir gelecekte kurulacağına dair de umudumu kaybetmiyorum. Adaletsizliğe karşı savaşacağız; vazgeçmeyeceğiz. Şimdilik hoşça kal adalet" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tahir Elçi cinayetinde 3 polis memuru beraat etti - Son Dakika

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