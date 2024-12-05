Tahliye Sonrası Meryemana Otoparkı'nda 'Plan' Çıkmazı... Filiz Ceritoğlu Sengel: Halihazırda Bakanlık da İşletemiyor

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - Meryemana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı başlatılan direniş sürüyor. Zorla tahliye edilen otopark alanının bakanlık tarafından işletilip işletilemeyeceği ise tartışılıyor. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Halihazırda şu anda onlar da işletemiyorlar. Planları olmayan yerde ya da mevcut olarak hatalı yapmış oldukları planlar. Madem öyle plan yok işletemezsiniz. Otopark olarak kullanamazsınız" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryemana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşların başlattığı direniş 12 gündür devam ediyor.

Direnişin dördüncü gününde şafak baskınıyla otopark tahliye edilmiş ve direniş Meryemana Evi yoluna taşınmıştı.

Tahliye işleminin ardından otopark işletmesinin hangi kurumda olduğu merak konusu oldu. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, otopark için devam eden yasal süreçler ve fiili işletme durumuna ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

İki ayrı dosyada yargı süreci devam ediyor

Otopark için biri Ankara'da diğeri de İzmir'de olmak üzere iki ayrıca dosyayla yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Sengel, şunları söyledi:

"Tahliyeye ilişkin olarak bize yazılı tebligat geldiği zaman açmış olduğunuz bir idari dava var idari işlemin iptaline ilişkin. Çünkü öne sürmüş oldukları gerekçeler, gerçeği yansıtmayan gerekçelerdi ya da emsal olarak kabul edilebilecek gerekçeler değildi. O yüzden tahliye kararına karşı açtığımız bir ana dava var Ankara'da. Aynı zamanda tahliyeye ilişkin olarak tutanaklar tutulmuş ve o gün 75. maddeye dayalı olarak yani sanki ihale edilerek burası alınmış gibi idari yolla çıkarmaya çalıştıkları da bir tahliye süreciyle ilgili de dava var. Aslında burada hiçbir zaman ihale olmadı Efes Selçuk Belediyesi'nde. 1996'dan beri ihaleyle değil, özel hukuk dahilinde özel hukuk hükümlerini ilgilendiren bir taahhüt senedi ve taahhüt senedinin uzatılmasına dair olarak kira bedeli artı cirodan pay şeklinde en son noktada yapılmış olan da başka bir dosyamız var. Bizim orada 'tahliye usulünüz de yanlış' diye 2. açtığımız bir dosya var. Her ikisi de yürütmeyi durdurma talepli. Bir tanesi ilk olarak tahliye ediniz diye tebligat geldiğinde açtığımız dosya, ana dosyamız. Diğeri de 'tahliye usulünüz de hatalıdır' diye İzmir mahkemelerinde açmış olduğumuz bir dava. Şu anda Ankara'da olan idare mahkemesinin dosyasını da İzmir'e göndermişler. Davaların birleştirilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. ya da ayrı ayrı da gidebilir."

"Bir teslim tesellüm tutanağı oluşturulmadı"

Otoparkın bakanlığa resmi devrinin göstergesi olan belgenin imzalanmadığını belirten Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda bir teslim tesellüm tutanağı oluşturulmadı. Sadece alan boşaltıldı. Ancak hala daha o büfenin ve bizim para tahsilatını yapmış olduğumuz yerin anahtarları bizde. Bakanlık da tabii hiç durmamış. Onlar da direkt keşif yapılsın ve aynı zamanda mevcut olan o büfenin içerisinde hangi mallar, neler var diye keşif tarihi almışlar. Bakanlık yetkilileriyle birlikte bizim arkadaşlarımız kapıyı açtılar ve içeridekilerin keşif tutanağı tutuldu. Ancak hala daha teslim tesellüm gibi bir durum söz konusu değil. Bakanlık apar topar zaten biz HGS sistemiyle yapacağız diye onlar bir bedel almıyorlar. Ocak'a kadar çünkü HGS sistemini yapacaklar. HGS sistemini yaptıktan sonra da bakanlığın kendi resmi sitesinde yayınlandığı gibi otobüs ücretlerinin 500 liradan bin 200 liraya çıkartıldığı şeklinde o HGS'yi işletmeye başlayacaklar. Ama halihazırda şu anda onlar da işletemiyorlar. Bu noktada biz de hukukun bağımsızlığına inanan bireyler olarak, çok haklı olduğumuz, dosyamız çok sağlam olduğu ve emsal kararların çok net olduğu şekilde yürütmeyi durdurma kararımızı bekliyoruz."

"Otopark olarak kullanamazsınız"

Bakanlığın otoparkı işletmesinin önünde teknik engeller olduğunu da ifade eden Sengel, şunları söyledi:

"Onların gerekçe olarak öne sürdükleri bir sürü gerekçeler var. Ancak bu gerekçelerden bazıları zaten tamamen yok hükmünde. Diğer noktada planlardan bahsediliyor. Ama 2018 yılında da planları yoktu. 1996 yılında da planları yoktu. Madem planları yoktu, planları olmayan yerde ya da mevcut olarak hatalı yapmış oldukları planlar. Çünkü Meryem Ana Derneği'nin olduğu yer yani Meryem Kilisesi'nin olduğu yer, Meryem Ana Derneği'ne ait. Yani özel mülkiyet. Bakanlık planını yaparken zamanında orayı da otopark olarak göstermiş. Bu da büyük bir hata. Meryemana Derneği de o dönemde o davayı açmış. Ona ilişkin olarak zaten biz 2018'de yaptığımızda da o plan, iptal edilmiş bir durumdaydı. Bu noktada da madem öyle plan yok işletemezsiniz. Otopark olarak kullanamazsınız. Biz de diyoruz ki o zaman bakanlık da kullanamaz."