Tahran'da ABD-İsrail Saldırılarına Protesto

İran'ın başkenti Tahran'ın önemli meydanlarında bir araya gelen halk, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto ederek İran yönetimine destek gösterileri düzenledi.

İranlılar, İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyinin çağrısı üzerine kentin önemli noktalarında bir araya geldi. Meydanlarda toplanan kalabalıklar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

ABD ve İsrail aleyhine sloganların atan göstericiler, ellerinde İran bayrakları ile yönetime destek mesajları verdi.

Tahran'da halk dün akşam da meydanlarda bir araya gelmiş ve ülkelerine yönelik saldırıları protesto etmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.