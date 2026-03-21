Tahran'da Patlamalar: Hava Savunma Sistemi Aktif

İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.
ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.
Başkent Tahran, gece boyunca ve sabah, saldırıların hedefi oldu.
AA muhabiri, kentin doğusunda art arda iki patlama meydana geldiğini ve patlamaların ardından bölgeden dumanların yükseldiğini bildirdi.
Patlamalar sonrası İran hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı görüldü.
