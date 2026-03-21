Tahran'da Patlamalar: Hava Savunma Sistemi Aktif

21.03.2026 10:33
İran'ın Tahran kentinde art arda patlamalar meydana geldi; ABD-İsrail saldırıları devam ediyor.

İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.

ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Başkent Tahran, gece boyunca ve sabah, saldırıların hedefi oldu.

AA muhabiri, kentin doğusunda art arda iki patlama meydana geldiğini ve patlamaların ardından bölgeden dumanların yükseldiğini bildirdi.

Patlamalar sonrası İran hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Tahran, İran, Son Dakika

