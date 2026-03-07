Tahran'da Sağlık Merkezlerine Protesto - Son Dakika
Tahran'da Sağlık Merkezlerine Protesto

Tahran\'da Sağlık Merkezlerine Protesto
07.03.2026 16:41
Tahran'da doktorlar, İsrail ve ABD'nin hastane saldırılarını protesto etti, sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da doktorlar ve tıp öğrencileri, İsrail ve ABD'nin, Tahran'a düzenlediği hava saldırıları sonucu kullanılamaz hale gelen Gandi Hastanesi önünde, sağlık merkezlerine yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Tahran'da doktorlar ve tıp öğrencileri, Gandi Hastanesi önünde "İsrail ve ABD'nin sağlık merkezlerine yönelik saldırılarını" protesto etti.

Protestolar sırasında, "İsrail'e ölüm, ABD'ye ölüm, İngiltere'ye ölüm" sloganları atılırken, protestolara katılanların ellerinde, ABD ve İsrail'in Minab'taki okula yönelik saldırısında hayatını kaybeden çocukların resimleri yer aldı.

Doktorlar ve tıp öğrencilerinin taşıdıkları afişlerde, "Sağlık merkezlerine yönelik saldırılar devlet terörizmidir, bütün dünya Siyonistlerin bu katliam ve soykırımına karşı sesini yükseltsin." mesajlarına yer verildi.

İsrail ve ABD'nin, çatışmanın ilk günlerinde İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında Gandi Hastanesi kullanılamaz hale gelmişti.

Hastanenin yoğun bakım ünitesi ile ameliyathanesinde de ciddi hasar meydana gelmişti.

AA ekibi, Tahran'ın kuzeyine gerçekleştirilen saldırı sonrası 17 katlı hastanede oluşan hasarı yerinde görüntülemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Hastane, İsrail, Tahran, Güncel, İran, Son Dakika

SON DAKİKA: Tahran'da Sağlık Merkezlerine Protesto - Son Dakika
