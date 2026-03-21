Tahran'da Saldırıda 7 Çocuk Hayatını Kaybetti

ABD- İsrail'in Tahran'ın doğusundaki bir yerleşim yerine saldırısında biri 10 günlük bebek olmak üzere 7 çocuk hayatını kaybetti.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in dün Tahran'ın doğusundaki saldırısında sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı.

Saldırıda en küçüğü 10 günlük bir bebek olmak üzere 7 çocuğun hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yayımlanan görüntülerde, saldırıya uğrayan bir binanın tamamen tahrip olduğu görüldü.