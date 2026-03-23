Tahran'da Şiddetli Patlamalar
Tahran'da Şiddetli Patlamalar

23.03.2026 05:36
İran'ın Tahran kentinde art arda patlamalar meydana geldi. Hava savunma sistemleri devreye girdi.

ABD- İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Fars Haber Ajansına göre, patlamalar kentin 1, 4, 11, 13 ve 21'inci bölgelerinde meydana geldi.

İlk verilere göre 1. bölgede Şehid Babayi Otoyolu ve Şehid Langari Caddesi'nde, 4. bölgede Şehid Babayi Otoyolu'nun son kısmı ve Heravi Meydanı çevresinde, 11. bölgede Hafız Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı'nda, 13. bölgede Piruzi Caddesi'nde, 21. bölgede Germdere civarında patlama yaşandı.

Patlamaların ardından bölgedeki hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Kerec ve Urumiye de hedef alındı

Öte yandan, Kerec kenti savaş uçakları tarafından hedef alınırken, Urumiye'de sivil bir binanın vurulduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Tahran, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Eşini öldürüp intihar etti Eşini öldürüp intihar etti
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı İsrail ordusundan soruşturma kararı Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı
İsrail’in güneyini cehenneme çeviren İran’dan ’sonraki adım’ sinyali: Zamanı geldi İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

05:21
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
03:12
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek
22:25
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı
Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
22:12
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
20:17
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
