Tahran Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi

Erzurum Havaalanında 2024 Mart Ayında 616 Uçuş Gerçekleşti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Mart ayı hava trafiği rakamlarını açıkladı. Erzurum Havaalanında 2024 yılının üçüncü ayında 616 uçuş gerçekleşti ve toplam 87 bin 251 kişi uçtu. Bir ayda Erzurum Havalimanından 610 iç hat ve 6 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılında aynı dönemde toplam 600 iç hat uçuşu gerçekleşti. Erzurum'da 1 ayda 87 bin 25 iç hatlar ve 226 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2023 yılında aynı dönemde bir ayda 78 bin 664 yolcu hareketi oldu. 1 ay içinde Erzurum Havalimanında 547 ticari uçak trafiği gerçekleşti. 682 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2024 yılının Ocak ayında ise 9 ton kargo trafiği gerçekleşti. Erzurum havaalanında 2024 yılının ilk 3 ayında bin 907 uçuş, 297 bin 732 yolcu ve bin 699 ticari uçuş yapıldı. Bir önceki yıla göre rakamlarda genel anlamda artış olduğu gözlendi.