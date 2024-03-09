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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem, "Bizim yolumuz halkçılık yolu, halkçı Ecevit'in yolu, halkçı İnönü'nün yolu. Bizim ülkümüzde birlik, Misak-ı Milli, eşitlik, kardeşlik var. Biz Zonguldak'ta, yerel yönetimlere barışı, huzuru, iş barışını, kardeşliği getireceğiz. Günümüz koşullarında açlığa, yoksulluğa, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen 12 milyon insan var. Önce insanımızı açlığa mahkum edip daha sonra sosyal yardımlarla takviye edilmesiyle övünen bir anlayış var" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta halk buluşması programına katıldı. Özel'e; Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem ve Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural eşlik etti.

DURAL: "25 SEÇİM BÖLGESİNDE, 13 CHP'Lİ BELEDİYEYE SAHİP OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, şöyle konuştu:

"25 seçim bölgesinde, 13 tane CHP'li belediyeye sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Zonguldak çoktan kararını vermiş, CHP'li belediyelere kendini teslim etmiş. Sosyal demokrat, halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini Alaplı'da verdik, Ereğli'de başardık, Çaycuma'da başardık, Devrek'te başardık, Gökçebey'de başardık. Şimdi Kozlu'da, Kilimli'de başaracağız, sizlerin de desteğiyle Zonguldak Merkez Belediyesinde de başaracağız. 22 yıllık AKP iktidarı döneminde, bu Zonguldak halkı her dönem size üç tane milletvekili verdi. Peki bu üç tane milletvekili size gösterilen bu teveccühün karşılığını verdi mi? Zonguldak için ne yaptı? Koca bir hiç. Bu dönem içinde, nüfusumuz artacağına azaldı. Zonguldak küçüldü. Özellikle gençlerimiz işsizlik nedeniyle şehri terk etmek zorunda kaldılar. Köylerde, cenazelerde, tabut taşıyacak gençleri bulmakta zorlanır hale geldik. Zonguldak, ödediği vergi kadar yatırım alamayan bir şehir haline geldi.

"EMEĞİN BAŞKENTİNİ EMEKLİ KENTİNE DÖNDÜRENLER SANDIKTA GEREKEN CEVABI ALACAKLARDIR"

Sorarım, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nun norm kadrosu 14 binken Zonguldak'ta şubat sonu itibarıyla Türkiye Taş Kömürleri Kurumunda 7 bin 688 arkadaşımız çalışmaktadır. Bu Zonguldak'a reva mıdır? Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve bizler diyoruz ki 'İktidar olduğumuzda Türkiye Taş Kömürleri Kurumunu norm kadrosuna ulaştırmak için sizlere şeref sözü veriyoruz.' Yaşasın Türkiye Taş Kömürleri Kurumu.

Emeğin başkentini emekli kentine döndürenler sandıkta gereken cevabı alacaklardır. Burada bir belediye başkanı var, birkaç sözümüz de ona olsun. Zonguldak'ta 2019'da vadettiği hiçbir projeyi yapamayan, hiçbir sözünü tutamamış ve tutamayacak olan bir belediye başkanı var. Gerekli cevabı siz 31 Mart'ta sandıkta vereceksiniz. Bir çivi bile çakmadın, milletle dalga geçtin. Halk otobüslerinde halkı yıllarca mağdur ettin. Bazı mahallelerin servisleri iptal oldu. Sahil projesi dedin, ilk dalgada darmaduman oldu. Halkımızı kamu zararına uğrattın. Revizyon imar planı yaptın, 3 bin itirazla Türkiye rekoru kırdın. Belediye kültür merkezi binası dedin, 5 yıldır kapalı, atıl bir şekilde duruyor. Son bir ayda sırf seçimi kazanmak derdiyle halkın 15 milyon lira parasını borçlandırarak şov yaptın. Ses çıkartmayacak olsak belediyenin öz varlıklarını bir bir satmaya hazırsın. Ama hiç merak etmeyin. Tüm bu olumsuzluklara karşı gelecek, Zonguldak'ta bir çocuk yatağa aç girdiğinde bile kendine bunu dert edinecek birileri var: Tahsin Erdem."

ERDEM: "ÖNCE İNSANIMIZI AÇLIĞA MAHKUM EDİP SONRA SOSYAL YARDIMLARLA ÖVÜNEN ANLAYIŞ VAR"

CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem, şöyle konuştu:

"Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla çıktık bu yola. Bizim yolumuz halkçılık yolu, halkçı Ecevit'in yolu, halkçı İnönü'nün yolu. Bizim ülkümüzde birlik, Misak-ı Milli, eşitlik, kardeşlik var. Biz Zonguldak'ta, yerel yönetimlere barışı, huzuru, iş barışını, kardeşliği getireceğiz. Bizim belediyecilik anlayışımızda insanı, doğayı, yeşili, kardeşliği, dostluğu, hayvanı, iklimi her şeyin ortasına koyduk. Bizim sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla insan da var, yeşil de var, iklim de var, kardeşlik de var, liyakat de var. Günümüz koşullarında açlığa, yoksulluğa, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen 12 milyon insan var. Önce insanımızı açlığa mahkum edip daha sonra sosyal yardımlarla takviye edilmesiyle övünen ve bunun için kamuoyunda prim yapmaya çalışan bir anlayış var. Biz Türkiye'de ne varsa yokluk adına Zonguldak'ta da aynı şeylerin olduğunu biliyoruz. Tabii bizler de park, bahçe, gezinti, yeşil, donatı alanları her şeyi yapacağız. Ama bizim hizmet anlayışımızda insan var, emekli var, engelli var, açlık, yoksullukla sınav veren insanlarımız var. Bizim hayata gözlerini yumanlarla hayata gözlerini yeni açan insanlarımızın önceliği var. Biz hiç kimsenin yatağa aç girmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

"ORTANIN SOLUNDAYIZ, ATATÜRK'ÜN YOLUNDAYIZ. KAZANMAK ZORUNDAYIZ, KAZANACAĞIZ"

Sosyal belediyecilik anlayışını hayatın odağına, toplumun odağına, sosyal yaşantının, siyasetin odağına koyan bir kurucu felsefeden gelen bir onurun, ahlakın, ayrıcalığın bir felsefesi, bir adayı olarak söylüyorum: Biz liyakatli belediye meclis üyelerinin hepsi tek bir olup Zonguldak'ta, açlıkla mücadele eden bütün kardeşlerimize oturdukları yerde istihdamı sağlayacağız. Biz yardımları kamyon kasalarından atmayacağız. Bizim devlet geleneğimizde insan onuruna aykırı hiçbir anlayış yoktur. Hayat mücadelesi veren insanlarımızın insan onuruna yakışır bir şekilde günlük hayatta katma değer üreten birer birey olmalarını sağlayacağız. Bakın, biz yeni doğan bebeklerimiz için sabahları kalktıklarında aileleri evlerinin kapılarında sütlerini bulacaklar. Bizler hastalar için hasta yatakları, hasta bezleri, emeklilerimiz için kent lokantaları yapacağız. Zonguldak Belediyesi'nde çalışan insanlarımız, işçilerimiz asla, hiç kimse birbirinin arkasından ajanlık yapmayacak. Biz, çalışma barışını getireceğiz. Bizim için emek, alın teri, demokrasi, laiklik hepsi bizim önceliğimizdir. Biz, ortanın solundayız. Atatürk'ün yolundayız. Kazanmak zorundayız. Kazanacağız."