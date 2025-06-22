Tajani: ABD'nin Saldırısı Gerilimi Azaltsın

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının, nükleer silah üretimine büyük zarar verdiğini ve bu saldırının ardından gerilimin azalmasını umduklarını belirtti.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından Tajani, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tüm bölge için bir tehlike oluşturan nükleer silah üretimine büyük zarar veren bu saldırıdan sonra gerçekten gerilimin azalmasını umuyoruz. İran müzakere masasına otursun." ifadelerini kullandı.

Tajani, bu durumla alakalı ve güvenlik açısından ne gibi sonuçlar doğabileceğini anlamak için yarın Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının bir toplantısının olacağını, ayrıca bugün gün içerisinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile görüşeceğini kaydetti.

Bölgede bulunan İtalyan vatandaşlarının güvenliğiyle ciddi biçimde ilgilendiklerini belirten Tajani, "Ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın bir an önce ayrılabilmesi için her şey yapılıyor. Bugün Şarm El-Şeyh'ten, Kudüs ve Tel Aviv'den gelen vatandaşlarımızla dolu bir uçak kalkacak." ifadesini kullandı.

Tajani, ayrıca TG3 kanalına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısında İtalya'dan kalkan ABD uçağı olmadığını ve bu konuda kendilerine Washington'dan bir talep gelmediğini söyledi.

Crosetto: "Bu bombardıman, senaryoyu tamamen değiştiriyor"

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da TG1 kanalına yaptığı değerlendirmede, "Bu bombardıman, senaryoyu tamamen değiştiriyor. Çok daha büyük bir krizin kapısını aralıyor. İran'dan da tüm Amerikan hedeflerine yayılma riski olan daha güçlü bir yanıt gelebilir." diye konuştu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından İtalya İçişleri Bakanlığı bünyesinde terörle mücadele biriminde stratejik analiz komitesinin toplanacağı ve risk analizi yapılacağı belirtildi.

Ayrıca Roma'da hassas noktalara ve özellikle ABD Büyükelçiliği ile büyükelçilik etkinliklerine yönelik güvenlik tedbirlerinin arttırılacağı ifade edildi.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni'nin de ilgili bakanlar ve kurmaylarıyla durum değerlendirmesi için toplantı yaptığı kaydedildi.