Tajani: İsrail\'e Yaptırımlar Tercih Edilmeli

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yönelik fonlarının kesilmesinin yerine Filistin topraklarını gasp eden ve şiddete başvuran İsrailli yasa dışı yerleşimcilere yönelik yaptırımlar uygulanmasından yana olduklarını belirtti.

AB Dönem Başkanı Danimarka'nın ev sahipliğindeki "Gymnich" formatlı gayriresmi toplantılar için bu ülkeye giden İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, oturumlardan önce değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL'E YAPTIRIM ÇAĞRISI

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, Gymnich toplantılarında da görüşülecek olan AB Komisyonu'nun, İsrail'in "Horizon Europe" isimli araştırma ve kalkınma fonlarından çıkarılması önerisi hakkında şunları söyledi: "Tartışmaya katılacağız, ancak biz fonların kesilmesi yerine, yaptırımlar üzerinden müdahale etmeyi tercih ediyoruz. Bu konuyu muhataplarımızla, özellikle de Almanya ile görüşüyoruz ve İtalya ile Almanya'nın bu konuda ortak bir tutuma varacağını düşünüyorum. Ancak tekrarlıyorum, bana göre en çok şiddete başvuran yerleşimcilere karşı yaptırımlar uygulanması gerekiyor."

"ATEŞKESE VARMADAN ÖNCE YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"

Filistin devletinin kuruluşunda Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) benzer bir misyon olabileceğinden söz eden Tajani, "Biz, Filistin devletinin, BM bayrağı altında askeri bir varlık ve askeri bir misyonla, UNIFIL'e benzer bir eylemle inşa edilebileceğine inanıyoruz ve buna katılmaya hazırız. Bu, Arapların liderliğindeki bir misyon olacaktır. Dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı (Faysal bin Ferhan) ile görüştüğümde, Suudi Arabistan'ın liderlik etmesinden büyük memnuniyet duyacağımızı kendilerine ilettim. Ancak, ateşkese varmadan önce yapılacak çok iş var." değerlendirmesinde bulundu.