Tajani: İtalya, ABD-AB Arasında Köprü Olabilir

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya olarak ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında olumlu bir rol oynayabileceklerini ve köprü olabileceklerini söyledi.

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Tajani, oturum aralarında İtalyan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle ABD-AB ilişkilerinin özellikle gümrük vergisi gibi konularda zor bir dönemden geçebileceği hatırlatılan Tajani, "AB'nin, ABD'yi kimin başkan olduğundan bağımsız olarak ana müttefiki olarak görmesi hayati önem taşıyor. Yapıcı bir diyalog başlatmalıyız. İtalya çok olumlu bir rol oynayabilir, tıpkı (eski Başbakan Silvio) Berlusconi'nin (eski ABD Başkanı) George W.Bush ile yaptığı gibi Brüksel ve Washington arasında köprü olabilir." diye konuştu.

Tajani, Trump yönetimine karşı AB'nin bölünmüş şekilde hareket etme riskine ilişkin "Biraz da bizim suçumuz. Stratejik bir ittifakın güçlü bir dayanağı olmayı başarabilmeliyiz. Amerikan baskısı karşısında biraz gururla tepki vermeliyiz. Daha az bürokrasi ve daha fazla eylem gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Tajani, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na AB Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM) konuşlandırılacak olmasını "ileriye doğru bir adım" olarak niteledi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, EUBAM kapsamında halihazırda görevli 2 İtalyan'a ek olarak 7 jandarmanın da görevlendirileceği bildirildi.

Diğer yandan Tajani, sabah saatlerinde toplantıya girmeden önce yaptığı açıklamada, hedeflerinin Suriye ile diyalog başlatmak olduğunu, bu konudaki ilk işaretlerin olumlu olduğunu ifade etti.