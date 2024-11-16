Tajani: UNIFIL Üssüne Saldırılar Kabul Edilemez

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üssüne patlamamış top mermisi düşmesi de dahil olmak üzere personeline ve tesislerine yönelik son saldırıların "kabul edilemez" olduğunu yineledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani'nin, Saar'ın dışişleri bakanı olmasından sonra ilk telefon görüşmesini yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Tajani'nin Lübnan'daki BM misyonunda görev alan askerlerin güvenliğinin garanti edilmesi ve UNIFIL'deki İtalyan üssüne patlamamış bir top mermisinin düştüğü son olay da dahil olmak üzere personele ve tesislere yönelik son saldırıların "kabul edilemezliğini" vurguladığı aktarılırken, "Bakan Saar olayla ilgili derhal soruşturma yapılacağı garantisini verdi." ifadesi kullanıldı.

Tajani'nin Lübnan'da ateşkes umudunu ifade ettiği, ayrıca Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümü sonrasında Gazze Şeridi'nde şiddetin durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılabilmesi umudunu da dile getirdiği kaydedildi.

UNIFIL'den dün yapılan açıklamada, UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyindeki Şema beldesinde bulunan karargahına düşen top mermisinin patlamadığı ve herhangi bir yaralanmaya sebep olmadığı, küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği bildirilmişti.