Tajani ve Mustafa Gazze'deki Durumu Görüştü

Güncel

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail soykırımı, Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesi ve zorla yerlerinden edilmesine ilişkin son gelişmeleri görüştü.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin'in Ramallah kentine gelen İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Başbakan Mustafa ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımının devam etmesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıların artması, bölge sakinlerinin açlığa maruz bırakılması, zorla yerinden edilmesi ve gerilimin tırmandırılması ışığında son gelişmeleri ele aldı.

Filistin Başbakanı Mustafa, "Gazze Şeridi'ndeki ölüm, yıkım ve aç bırakma politikasını sürdürmesi İsrail'e barış getirmeyecek. Batı Şeria'yı da Gazze Şeridi'nin bir kopyası haline getirmesine izin verilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve bir bütün olarak bölgede istikrarın sağlanması yönündeki çabalarından memnuniyetini dile getiren Mustafa, uluslararası topluma "Filistin'in vergi gelirlerinden kesintileri durdurması ve alıkoyulan fonları bırakması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.