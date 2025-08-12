Taksiciye 11 Bin Lira Ceza

Şişli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren taksiciye 11 bin 253 lira ceza kesilerek, araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bazı sosyal medya platformlarında "İstanbul'da seyir halinde at yarışı kuponu dolduran taksici" başlığıyla paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.

Kurtuluş Caddesi'nde seyir halinde uygunsuz hareketlerde bulunarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen araç sürücüsü C.Z. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "kara yollarında araç trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak", "emniyet kemeri kullanmamak", "Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit ya da tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izni, ruhsatının bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddelerinden toplam 11 bin 253 lira ceza kesilirken, araç trafikten men edildi.