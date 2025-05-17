İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi'nde 12 Mart'ta taksi şoförü Ali Zeki Sadıkoğlu (54), ortopedi doktoru F.Ç. (44) ile trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışma sonucu çıkan arbede de taksi şoförü Sadıkoğlu, düşerek başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Sadıkoğlu, 13 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taksi şoförünün hayatını kaybetmesi üzerine savcılığın talimatıyla şüpheli F.Ç'yi "kasten öldürme" suçundan gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Doktorla taksicinin yol kavgası cinayetle bitti - Son Dakika
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