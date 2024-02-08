Taksiciler kurşun geçirmez kabin zorunluluğu istiyor - Son Dakika
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Taksiciler kurşun geçirmez kabin zorunluluğu istiyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt: Kurşun geçirmez kabinler konusunda yetkililerle görüşmelerimiz başladıEmine DERYA-Hazal Mihrace GÖKSUN-Yunus Emre YALÇIN-Emre Can URAN / Taksici Oğuz Erge'nin soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülmesinin...

08.02.2024 14:47  Güncelleme: 18:09
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Taksici Oğuz Erge'nin soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülmesinin ardından taksi şoförleri, araçlara kurşun geçirmez kabin zorunluluğu getirilmesini istiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt, "Kurşun geçirmez kabinler konusunda yetkililerle görüşmelerimiz başladı." bilgisini verdi.

Taksicilere yönelik şiddet olaylarının artması ve son olarak İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülmesinin ardından taksi şoförlerinin güvenliği yeniden gündeme geldi.

"KURŞUN GEÇİRMEZ KABİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

İşletme sahibi Ahmet Arslanoğlu son dönemde kabinli taksilerde son dönemde talep artışı olduğunu söyledi.

Arslanoğlu, "İlk önce koronavirüsü önlemek için yaptık. Daha sonra malzemeyi daha da güçlendirdik. Daha önce ince ve kırılgandı. Bu talep üzerine, kırılganlığı azalsın, esnek olsun, bunları göz önünde bulundurarak değişik bir ürün kullandık. Pandeminin başından beri yaklaşık bin taksiye takmışızdır. Artı olarak servis araçlarına ve özel araçlara da taktık. İlgi görüyor. Şu anda koronovirüs bittiği için bu ürünleri kaldırdılar. Şu anda gasp olayları, yaralanma olayları hatta öldürme olayları ön plana çıktığı için bunlar talep haline geldi. Şu anda yaklaşık 30-40 araç için şehir dışından sipariş alıyoruz" dedi.

Taksiciler kurşun geçirmez kabin zorunluluğu istiyor

"KABİNLİ ARAÇ MECBURİYETİ İLE CAN GÜVENLİĞİ OLUR"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt, "Şu anda yaşadığımız şoför ölümleri gerçekten esnafımızı çok üzdü. Can güvenliği konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. İstanbul büyük bir metropol. İstanbul'da da yaklaşık 20 bin taksi ve çalışan 55 bin şoför arkadaşımız var, meslekte hiçbirinin can güvenliği yok.

Araçlarımızda kullandığımız kamera sistemleri ve acil butonlar var. Bu butonlarla da yardım isteyebiliyoruz; ama son zamanlarda yaşadığımız bir taksici cinayetinde arkadan bir insan silahla ateş ettiği zaman korumasız oluyor. Bu durumların önüne geçmek için İçişleri Bakanlığımız tarafından belki bir genelgeyle kabinli araç mecburiyeti getirilirse çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği olmuş olur. Zaten zor bir meslek icra ediyor İstanbul'da esnafımız. Bu konuda Büyükşehir Belediyesinin alacağı kararlar da etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

Taksiciler kurşun geçirmez kabin zorunluluğu istiyor

"KABİNLİ ARAÇLARIN PİYASAYA SÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Taksici Ömer Kaçmaz, "Son dönemlerde gerçekten taksici camiasına karşı yapılan haksız eylemler var. Bu konuda senelerdir uğraşılan bir kabin mevzusu var. Bir türlü bu konuda ön adım atılmadı. Bir an önce bir adım atılıp güvenliğimiz açısından bu kabinli araçların piyasaya sürülmesini istiyoruz. diyerek talebini dile getirdi.

Taksiciler kurşun geçirmez kabin zorunluluğu istiyor

"MÜŞTERİ ALIRKEN KORKMAYA BAŞLADIK"

Taksici Tayfun Ulaman, "Yaşanan en son olay bizi derinden üzdü. Ben de 25 yıllık taksiciyim. Biz taksiciler olarak artık müşteri alırken korkmaya başladık. Hatta arkaya sağımıza binen arkadaşlardan çekiniyoruz. Bakanlığımız gerekeni yapacaktır. Kabin yapılmasını bekliyoruz. şeklinde konuştu.

Taksiciler kurşun geçirmez kabin zorunluluğu istiyor
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (2)

  • mert çelik: idam olsa daha masrafsız 8 1 Yanıtla
  • XYZ: Faydasi olacaksa cok iyi bir dusunce ancak burada sorun halkin guvenlik tehdidi ve devletin hala bunu saglamak icin adim atmamasi. Yani herkes kendi koruma onlemini alacaksa devlet daha rahat olacak ve devlet olmasinin ne anlami var? 7 0 Yanıtla
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