Taksim Dayanışması sözcülerinin çıplak arama davası devam ediyor - Son Dakika
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Taksim Dayanışması sözcülerinin çıplak arama davası devam ediyor

Taksim Dayanışması sözcülerinden Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı'yı çıplak aramaya maruz bırakan üç polisin yargılanması devam ediyor. Mütalaada, aramayı yapan iki kadın polisin 'görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

11.06.2024 12:41
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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı'yı çıplak aramaya maruz bırakan üç polisin, "işkence ve eziyet" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Mütalaada aramayı yapan iki kadın polisin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı'nın avukatı Berfin Karaşah ve sanık polislerin avukatları  hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu olan sanık polislerden Levent Mustafaoğlu, duruşmaya bağlı bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, iki kadın polisin aramanın gereklerine aykırı eylemleri gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmasını, o dönem nezarethane amiri olan diğer sanık polis hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, mütalaaya ilişkin savunmaların yapılabilmesi için süre vererek, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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