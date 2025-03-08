Taksim'de 8 Mart Etkinlikleri Yasaklandı

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim ve çevresinde yapılmak istenen gece yürüyüşü, kutlama ve etkinleklerin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanması üzerine dün akşam saatlerinde başlayan 'abluka'ya bu sabah yenileri eklendi. Taksim Meydanı ve çevresine yeni bariyerler konuldu. Çok sayıda cadde ve sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Metro seferleri de Taksim, Şişhane istasyonları ile Kabataş Finüküler hattında 14.00 itibariyle durdurulacak.

Kadın örgütlerinin hemen hemen her yıl düzenledeği "Feminist Gece Yürüyüşü"nün bu yıl da yapılacağı haberleri üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı yasaklama kararını ilan etti. Açıklamada yapılacak kutlamaların 'kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği' öne sürüldü ve 8 Mart günü 08.00 itibarıyla Taksim ve çevresinde 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Yasak kapsamında Taksim Meydanı'na polis bariyerleri dün akşamdan konulmaya başlandı. Yasaklı alan bu sabahtan itibaren genişletildi. Kaymakamlık açıklamasında Taksim Meydanı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar, Tünel Meydanı, Sıraselviler Caddesi, Karaköy Meydanı ve çevresi ile ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde başka yerlerde yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerinin yapılmasının kararlaştırıldığı yer aldı.

Metro seferlerinde kısıtlama

Yasaklama kararı doğrultusunda bugün saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

İstanbul Barosu dava açtı

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi de dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile Beyoğlu Kaymakamlığı'nın 8 Mart etkinliğini yasaklaması kararına ilişkin idari işlerinin iptali ve yürütmenin durudurulması için dava açıldığını duyurmuştu. İstanbul Barosu'nun sosyal meyda hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Beyoğlu Kaymakamlığı 07.03.2025 tarihli basın açıklaması ile 8 Mart'ta düzenlenecek eylem ve etkinliklerin "kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet vereceği" gerekçesiyle yasaklandığını açıklamıştır. Temel hak ve özgürlükleri keyfi biçimde kısıtlayan söz konusu yasak kararının gerekçesi kabul edilebilirlikten yoksun olup, büsbütün hukuka aykırı niteliktedir. Bu doğrultuda İstanbul Barosu tarafından hukuka aykırılığı sabit olan yasaklama kararına ilişkin olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle bugün dava açılmıştır."

Özgür Çelik tepki göstermişti

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın bu kararına bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten gelmişti. Çelik, "Eylemler, yürüyüşler anayasal bir haktır. Bu haklara karşı ısrarla yasakçılık oynayanlar; hem demokrasiye, hem de vatandaşlık haklarına alenen yasak koyuyor. Kadınların birliğinden, kadınların mücadelesinden neden çekiniyorsunuz? İstanbul gibi bir metropolü her 8 Mart'ta neden felç ediyorsunuz? Özgürlüklerden ve kadınlardan korkmayın!" demişti.