Taksim\'de Kadınların Polisle Çatışması

TAKSİM Meydanı'na otomobil ile giren polis ekibinin önlerinden çıkması için korna çaldığı iki kadın, araca vurup hakaret edince gözaltına alındı. Kadınlar sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneyi de birbirine katarken, polisi defalarca "Sen benim ailemin kim olduğunu biliyor musun. Kendi kuyunuzu kendiniz kazdınız. Bittin sen" diyerek tehdit etti. Hastanede de hastalar olmasına rağmen dakikalarca küfür ederek bağıran kadınlar, doktorların üzerine yürüyünce 'Beyaz kod' verildi. Olayda saldırgan kadın kelepçelenirken, karakolda da polise saldırdı. Olayla ilgili görülen davada iki kadın beraat etti. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından 2 kadın yeniden yargılanacak.

Olay, 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapandı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde devriye gezen polis ekibi, caddeden meydana giriş yaptı. Burada ilerleyen ekip, önünde yürüyen iki kadına yoldan çekilmeleri için kornayla uyarıda bulundu. Ancak dansçılık yaptığı ve öğrenci olduğu öğrenilen Zeynep Beren B. (23) ekibe bağırarak, "Burası yaya yolu, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, defolun başka yerden geçin" diyerek tepki gösterdi. Polisin yoldan çekilmeleri için yeniden uyarıda bulunması üzerine kadınlardan biri, ekibin geçişine engel olarak "Üzerinizdeki üniformaya mı güveniyorsunuz" diyerek bu kez de küfürler savurmaya başladı.

POLİS ARACINI YUMRUKLAYIP KÜFÜRLER SAVURDU

Çevredeki vatandaşların duyacağı şekilde hakaretler savuran kadın, polis aracının kaputunu yumruklamaya başladı. Bunun üzerine araçtan inen polis ekibi, kadını uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bağırarak küfür etmeye devam etti. Polis kadını gözaltına almak istedi. Kadınlar ise polise direnerek tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Kadın, polis aracına bindirilmek istendiği sırada yanında bulunan ve adının Elif Aleyna Ö. (27) olduğu öğrenilen kadın, aracın kapısını açarak polis memuruna eliyle vurmaya başladı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu iki kadın güçlükle polis aracına bindirildi. Yaşananlar güvenlik kameralarına an bean yansıdı.

KÜFÜR VE HAKARETE UĞRAYAN DOKTOR 'BEYAZ KOD' VERDİ

Sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye götürülen iki kadın, polis aracı içerisinde polis memurunu darbederek direnmeye devam etti. Hastanede de aynı şekilde küfür ederek bağırmayı sürdüren iki kadını güvenlik görevlileri sakin olmaları yönünde uyardı ancak başarılı olamadı. Hastanedeki doktora da küfür ve hakaret ettiği öğrenilen iki kadın hakkında doktor, şikayetçi olacağını söyleyerek 'Beyaz kod' uyarısı verdi. Güçlükle alınan sağlık raporu sonrasında iki kadın, emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilmek istendi. Ancak kadınlar, kendilerini yere atarak polis direndikten sonra tekme ve yumruklar salladı. Zorlukla araca bindirilen kadınlardan biri, "İnşallah anan, bacında bu duruma düşer" diyerek küfür etti.

'KENDİ KUYUNUZU KENDİNİZ KAZDINIZ; BİTTİN SEN'

Hastanede yaşananlar polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polisi defalarca kez "Sen benim ailemin kim olduğunu biliyor musun. Kendi kuyunuzu kendiniz kazdınız. Bittin sen" diyerek tehdit eden iki kadının, hastanede de hastalar olmasına rağmen dakikalarca küfür ederek bağırdığı görülüyor. Doktorların da üstüne yürümesi nedeniyle 'Beyaz kod' uyarısının verildiği olayda saldırgan kadın kelepçelenerek zapt ediliyor. Sedyeye kelepçelenen kadın ardından dışarıya çıkarılıyor. Kadın bu kez de polis aracına binmemek için direniyor. Ardından da polisin müdahalesiyle kadın güçlükle araca bindiriliyor.

İTİRAZ EDİLDİ, BERAAT KARARI BOZULDU

Daha sonra emniyete götürülen iki kadın, oturduğu yerden kalkarak polise saldırdı. Polis memuru yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alırken, kadınların ifadesi alındı. 'Tehdit, hakaret', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kamu aracına zarar verme' suçlarından ve 'Beyaz kod' verilmesi nedeniyle adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında dava açıldı. Mahkeme iki kadının da beraatine karar verdi. İtiraz sonucu Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen dosyada bozma kararı verildi. Davanın yeniden görülmesine hükmedildi.