Taksim'de Kadınların Polisle Çatışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Taksim'de Kadınların Polisle Çatışması

Taksim\'de Kadınların Polisle Çatışması
25.07.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim Meydanı'nda polisle çatışan iki kadın gözaltına alındı, olay hastanede de devam etti.

TAKSİM Meydanı'na otomobil ile giren polis ekibinin önlerinden çıkması için korna çaldığı iki kadın, araca vurup hakaret edince gözaltına alındı. Kadınlar sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneyi de birbirine katarken, polisi defalarca "Sen benim ailemin kim olduğunu biliyor musun. Kendi kuyunuzu kendiniz kazdınız. Bittin sen" diyerek tehdit etti. Hastanede de hastalar olmasına rağmen dakikalarca küfür ederek bağıran kadınlar, doktorların üzerine yürüyünce 'Beyaz kod' verildi. Olayda saldırgan kadın kelepçelenirken, karakolda da polise saldırdı. Olayla ilgili görülen davada iki kadın beraat etti. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından 2 kadın yeniden yargılanacak.

Olay, 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapandı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde devriye gezen polis ekibi, caddeden meydana giriş yaptı. Burada ilerleyen ekip, önünde yürüyen iki kadına yoldan çekilmeleri için kornayla uyarıda bulundu. Ancak dansçılık yaptığı ve öğrenci olduğu öğrenilen Zeynep Beren B. (23) ekibe bağırarak, "Burası yaya yolu, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, defolun başka yerden geçin" diyerek tepki gösterdi. Polisin yoldan çekilmeleri için yeniden uyarıda bulunması üzerine kadınlardan biri, ekibin geçişine engel olarak "Üzerinizdeki üniformaya mı güveniyorsunuz" diyerek bu kez de küfürler savurmaya başladı.

POLİS ARACINI YUMRUKLAYIP KÜFÜRLER SAVURDU

Çevredeki vatandaşların duyacağı şekilde hakaretler savuran kadın, polis aracının kaputunu yumruklamaya başladı. Bunun üzerine araçtan inen polis ekibi, kadını uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bağırarak küfür etmeye devam etti. Polis kadını gözaltına almak istedi. Kadınlar ise polise direnerek tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Kadın, polis aracına bindirilmek istendiği sırada yanında bulunan ve adının Elif Aleyna Ö. (27) olduğu öğrenilen kadın, aracın kapısını açarak polis memuruna eliyle vurmaya başladı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu iki kadın güçlükle polis aracına bindirildi. Yaşananlar güvenlik kameralarına an bean yansıdı.

KÜFÜR VE HAKARETE UĞRAYAN DOKTOR 'BEYAZ KOD' VERDİ

Sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye götürülen iki kadın, polis aracı içerisinde polis memurunu darbederek direnmeye devam etti. Hastanede de aynı şekilde küfür ederek bağırmayı sürdüren iki kadını güvenlik görevlileri sakin olmaları yönünde uyardı ancak başarılı olamadı. Hastanedeki doktora da küfür ve hakaret ettiği öğrenilen iki kadın hakkında doktor, şikayetçi olacağını söyleyerek 'Beyaz kod' uyarısı verdi. Güçlükle alınan sağlık raporu sonrasında iki kadın, emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilmek istendi. Ancak kadınlar, kendilerini yere atarak polis direndikten sonra tekme ve yumruklar salladı. Zorlukla araca bindirilen kadınlardan biri, "İnşallah anan, bacında bu duruma düşer" diyerek küfür etti.

'KENDİ KUYUNUZU KENDİNİZ KAZDINIZ; BİTTİN SEN'

Hastanede yaşananlar polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polisi defalarca kez "Sen benim ailemin kim olduğunu biliyor musun. Kendi kuyunuzu kendiniz kazdınız. Bittin sen" diyerek tehdit eden iki kadının, hastanede de hastalar olmasına rağmen dakikalarca küfür ederek bağırdığı görülüyor. Doktorların da üstüne yürümesi nedeniyle 'Beyaz kod' uyarısının verildiği olayda saldırgan kadın kelepçelenerek zapt ediliyor. Sedyeye kelepçelenen kadın ardından dışarıya çıkarılıyor. Kadın bu kez de polis aracına binmemek için direniyor. Ardından da polisin müdahalesiyle kadın güçlükle araca bindiriliyor.

İTİRAZ EDİLDİ, BERAAT KARARI BOZULDU

Daha sonra emniyete götürülen iki kadın, oturduğu yerden kalkarak polise saldırdı. Polis memuru yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alırken, kadınların ifadesi alındı. 'Tehdit, hakaret', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kamu aracına zarar verme' suçlarından ve 'Beyaz kod' verilmesi nedeniyle adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında dava açıldı. Mahkeme iki kadının da beraatine karar verdi. İtiraz sonucu Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen dosyada bozma kararı verildi. Davanın yeniden görülmesine hükmedildi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Taksim, Güncel, Hukuk, Yargı, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'de Kadınların Polisle Çatışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:49:56. #7.12#
SON DAKİKA: Taksim'de Kadınların Polisle Çatışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.