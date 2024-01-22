Taksim İstiklal Caddesi\'ndeki bombalı saldırı davasında 3 tutuklu sanık tahliye edildi

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen ve 6 kişinin ölümü, 99 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyla ilgili davada mahkeme, 36 kişinin yargılandığı davada 3 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi. Davadaki tutuklu sanık sayısı 13'e düştü.

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde; 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın 4'üncü duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu biri başka suçtan tutuklu 9 tutuklu sanık hazır bulundu. 6 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık Ahlam Albashir mahkemede, "Bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

AVUKAT CAFER ŞEN: "AHLAM'I TAKSİM'E GÖTÜREN KİŞİ SERBESTTİR, MÜVEKKİLİM TUTUKLUDUR"

Ammar Carkes ve Fatma Berkel'in avukatı Cafer Şen, "Müvekkilim Ahlam'ı sadece misafir etmiştir. Telefonu araştırılmıştır. Örgüt üyeleriyle herhangi bir iletişimi yoktur. Eylem günü Ahlam'ı Taksim'e götüren kişi serbesttir, müvekkilim tutukludur. Fatma'nın tahliyesi gerekmektedir. Müvekkil yıllardır Türkiye'dedir. Gerekirse en ağır adli kontrolle iki müvekkilimin de tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Diğer sanık avukatları da savunmalarını tekrar ederek müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler.

3 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar, Bakar Carkes, Hasan Aburas ve Muhap Ammari'nin üzerlerine atılı suçun vasfının değişmesi olasılığı ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar vererek dosyayı mütalaasını hazırlamak üzere iddia makamına gönderdi. Ayrıca mahkeme, sanıkların terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya beyan olup olmadığı hususunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'na müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 12 Şubat'a ertelendi.

Kasım ayında yapılan bir önceki duruşmada da 6 sanık tahliye edilmişti.