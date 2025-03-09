Talas Belediyesi, şehit aileleri için iftar düzenledi - Son Dakika
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Talas Belediyesi, şehit aileleri için iftar düzenledi

Talas Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit aileleri için iftar programı düzenledi.

09.03.2025 12:16
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Talas Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit aileleri için iftar programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şehit aileleriyle sohbet etti. Programda konuşan Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün ayakta olmasının şehitler sayesinde olduğunu belirtti.

Ezanlar okunuyorsa, bayrak göndere çekiliyorsa, bunun kıymetini bilmeleri gerektiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Size ne kadar saygı duysak azdır. Allah devlete zeval vermesin. Bugün bir ramazan günündeyiz. Devletimiz dimdik ayakta. Devletimiz başka ülkeler arasında husumeti giderecek, barış yapacak bir kabiliyete sahip elhamdülillah. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda uçaklarımızın lastiklerini ABD'den alamazken bugün İHA'lar, SİHA'lar yapıyoruz ve dünyanın önemli devletlerine satıyoruz. Bunların hepsi çocuklarınızın ve dualarınızın sayesinde."

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de anlamlı bir programda bir araya geldiklerini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA

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