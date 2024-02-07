Talas Belediyesi ve Hayırsever İşbirliğiyle Abdullah Bağceci Camisi İbadete Açıldı

Talas Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanan Mevlana Mahallesi'ndeki Abdullah Bağceci Camisi, Miraç Gecesi'nde ibadete açıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 85 bin nüfusuyla Kayseri'nin en büyük mahallesi olan Mevlana'da mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Abdullah Bağceci tarafından yaptırılan camiye gelen vatandaşlara, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anısına hazırlanan lokma ikram edildi.
Akşam namazıyla camiyi dolduran vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirdi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayırsever Bağceci'ye Allah ve Peygamber Efendimizin lafzının yer aldığı tablo hediye etti.
Kocasinan'dan Ertuğrul Gazi'ye yeni çehre
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bağ ve safiye alanında yapılan yoldaki çalışmaları denetledi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden yol yapım çalışmalarını takip eden Çolakbayrakdar, bölgeyi Kocasinan'a ve Kayseri'ye yakışır hale getireceklerini ve yeni bir çehre kazandıracaklarını belirtti.
Yatay mimariye uygun yapılaşmaya imkan verecek bölgelerin imarlaşma çalışmalarının hazırlığı içerisinde olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Baharla birlikte diğer altyapı kurumların bu bölgedeki çalışmalarını öngörüyoruz. İnşallah programımız içerisinde yer alan asfalt çalışmalarını da yazın yapacağız. Merkez, kırsal, dağ, bayır fark etmeksizin her alanda hizmet üretiyor, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni bir Kocasinan'ı inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Büyükşehirden kanalizasyon hattına 200 milyonluk yatırım
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce 2023 yılında kanalizasyon hattı için 200 milyon 322 bin lira değerinde yatırım gerçekleştirildiğini bildirdi.
Büyükkılıç, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla vatandaşların hayatlarına dokunabiliyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Kentin içme suyu kalitesinin KASKİ'nin kaynakları doğru kullanması ve sağlıklı su sevkiyatında izlediği politikalar sayesinde güvence altında olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda daha kaliteli altyapı hedefi ile geçtiğimiz yıl 200 milyon 322 bin lira yatırım bedeli ile 184 bin 632 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştirildi. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz önemli projeler, çözüm odaklı çalışma anlayışımızın bir yansımasıdır. Sürdürülebilir bir altyapı oluştururken, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak çevre dostu belediyecilik anlayışımızla hizmetlerimizi her noktaya ulaştırmaya gayret ediyoruz."
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