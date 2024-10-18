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TalentforBIZ Etkinliği Taşkent'te

TalentforBIZ Etkinliği Taşkent\'te

TalentforBIZ kariyer etkinliği, Özbekistan'da gençler için kariyer fırsatları sunacak.

18.10.2024 12:17
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda 2019'dan bu yana 9 farklı ülkede 13 kez gerçekleştirilen TalentforBIZ kariyer etkinliği, yarın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Özbekistan'da dördüncüsü düzenlenecek etkinlik, yarın saat 09.00-17.00 saatleri arasında Hyatt Regency Taşkent Otel'de gerçekleştirilecek.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, global ölçekte faaliyet gösteren Türk şirketleri ile Özbek gençlerinin buluşturulması ve binlerce üniversite öğrencisi ve mezununun her iki ülkedeki iş, staj ve eğitim gibi farklı kariyer imkanlarından faydalandırılması hedefleniyor.

ASELSAN, Halkbank, Türk Hava Yolları gibi önde gelen Türk şirketlerin yanı sıra Çalık Enerji, Koç İnşaat, Kontrolmatik gibi Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile söyleşiler, bilgilendirme oturumları ve mülakatlar da dahil olmak üzere pek çok kariyer etkinliği düzenlenecek.

İstihdam edilecek gençlerin mülakatları yapılacak

ASELSAN ve Türksat, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı desteğiyle Taşkent'te kurulan Olmazor StarTUp Kuluçka Merkezindeki ofislerinde istihdam edecekleri genç Özbek mühendislerin mülakatlarını etkinlikte gerçekleştirecek.

TUSAŞ ise Olmazor StarTUp Kuluçka Merkezinde yapısal tasarım, yapısal analiz, uçuş bilimleri, aviyonik ve yazılım alanlarında görev almak üzere Engineer Enhancement Programı kapsamında 4 ay eğitim vereceği genç mühendislerin başvurularını etkinlikte alarak ön görüşmelerini yapacak.

Böylece iki kardeş devlet arasındaki etkileşim kariyer alanında da artırılırken, gençlere kariyer fırsatları sunulması ve işverenlerin de Özbekistan'daki faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları nitelikteki insan kaynağına ulaşmaları kolaylaştırılacak.

Etkinlik, Türk devletleri ile insan kaynağı alanında etkileşimi güçlendirmek amacıyla bu yıl Özbekistan'ın ardından Bosna Hersek, Kazakistan ve Kırgızistan'da düzenlenmeye devam edilecek.

Tüm süreçler Yetenek Kapısı üzerinden yürütülüyor

Fuara katılmak için Türkiye'nin dijital kariyer platformu Yetenek Kapısı üzerinden kayıt yapılabiliyor. Ayrıca platform üzerinden, TalentforBIZ Taşkent kapsamında düzenlenecek kariyer etkinliklerine ve mülakatlara da başvuruda bulunabiliyor.

Katılımcıların, yetkinliklerini işverenlere en doğru şekilde aktarabilmesi için Özbekçe, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 3 dilde hizmet veren Yetenek Kapısı üzerindeki profillerini eksiksiz doldurmaları ve güncel tutmaları öneriliyor.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi resmi web sitesi "talentforbiz.org" adresinden ve "@talentforbiz" sosyal medya hesapları üzerinden sunuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TalentforBIZ Etkinliği Taşkent'te - Son Dakika

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