Taliban, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
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Taliban, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı

Taliban, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırısını kınadı

Taliban yönetimi, İsrail'in Gazze şeridindeki Refah kentine yönelik saldırısını kınayarak uluslararası topluma 'Filistin'deki soykırımı önleme' çağrısı yaptı. Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığının X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, çatışmalardan kaçan 1,5 milyondan fazla insanın yaşadığı Refah kentindeki saldırıların derhal son bulması çağrısı yapıldı. İsrail'in saldırılarına dikkat çekilen açıklamada, Gazze'deki soykırımın uluslararası düzenin güvenilirliğini aşındırdığı ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

12.02.2024 19:19  Güncelleme: 19:22
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Taliban yönetimi, İsrail'in Gazze şeridindeki Refah kentine yönelik saldırısını kınayarak uluslararası topluma " Filistin'deki soykırımı önleme" çağrısı yaptı.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığının X platformundaki hesabından konuya dair açıklamada bulunuldu.

Refah kentinde çatışmalardan kaçan çoğu çocuk ve kadın 1,5 milyondan fazla insanın yaşadığı belirtilen açıklamada, Taliban yönetiminin İsrail'in saldırılarını "güçlü şekilde kınadığı" ve saldırıların derhal son bulması çağrısı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyonist güçlerin, Refah şehrine yönelik vahşetinin devamı büyük bir felakete neden olacak ve süregelen krizi daha da yaygınlaştıracaktır. Gazze'de devam eden soykırım, mevcut uluslararası düzene ve onun değerlerine yönelik ciddi sorguları beraberinde getirdi ve yüzyılın bu soykırımı, uluslararası kuruluşların ve insani sözleşmelerin zayıf olan güvenilirliğini daha da aşındıracak."

Dünyadaki ve bölgedeki nüfuz sahibi hükümetlere, İslami yönetimlere ve insan hakları kurumlarına Gazze ve Filistin'deki soykırımı durdurma çağrısı yapılan açıklamada, soruna kalıcı çözüm bulunması istendi.

İsrail'in Refah'a saldırıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının, Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a, yaralı sayısı da 67 bin 984'e yükseldi.

Kaynak: AA

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