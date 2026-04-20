TAMİL NADU, 20 Nisan (Xinhua) -- Hindistan devlet radyosu All India Radio'nun bildirdiğine göre, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Olay yerinde enkaz temizleme çalışmaları sürerken meydana gelen ikinci bir patlamada ise sekizi polis, dördü itfaiyeci olmak üzere 12 kişi daha yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?