Tamil Nadu\'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama

TAMİL NADU, 20 Nisan (Xinhua) -- Hindistan devlet radyosu All India Radio'nun bildirdiğine göre, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerinde enkaz temizleme çalışmaları sürerken meydana gelen ikinci bir patlamada ise sekizi polis, dördü itfaiyeci olmak üzere 12 kişi daha yaralandı.