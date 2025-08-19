Tanju Çolak'tan Kan Bağışı Çağrısı

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Türk Kızılay tarafından Samsun'da düzenlenen kan bağışı kampanyasında bağış yaptı.

Çolak, Kızılayın kan ihtiyacını karşılamak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla 18-24 Ağustos tarihlerinde Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can" kampanyasına destek verdi.

Çolak, gazetecilere, Samsunlu olmaktan gurur duyduğunu ve kampanyaya destek vermek için memleketine geldiğini söyledi.

Herkesi kan vermeye davet eden Çolak, "Kan çok önemli, kan çok değerli. İnsandan alınıyor bu kan. Buna ihtiyaç var. Lütfen gelin, kanınızı bağışlayın, gereğini yapın." ifadesini kullandı.

İsviçreli bir istatistik kurumu tarafından belirlenen dünyanın 48 efsanesi arasında yer alan tek Türk sporcu olduğunu dile getiren Çolak, 30 yıl önce futbolu bıraktığını ama insanların kendisine olan sevgisinin halen aynı şekilde devam etmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Bir basın mensubunun "En iyi döneminizi kıyasladığınızda Galatasaray'da kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusu üzerine Çolak, şunları söyledi:

"İlk 11'de oynayacak oyuncu görüyorum. Bu arkadaşlarının birinin altın ayakkabısı yok veya birinin dünyadaki 48 efsane diye lügatı da yok ama bunların hepsi var bende. Şimdi ben soruyorum, Icardi'de altın ayakkabı var mı? Osimhen'in altın ayakkabısı var mı? Dünyadaki 48 efsaneden biri mi? Yok ama büyük futbolcular mı? Evet. Günümüzün şartlarında güzel oynuyorlar mı, evet. Görevlerini iyi yapıyorlar mı, evet. En önemlisi Galatasaray'ı şampiyon yapıyorlar. Bu çok değerli, çok önemli. Şimdi onlara öyle bakmamak lazım. Bugünün futboluna bakmak lazım. 'Oynar mıydık?' oynardık. 'Gol atar mıydık?' atarız. Bir kere ben çok çalışıyorum. Her idman sonrası en az 45 dakika antrenman yapıyordum. Gol vuruşu, voleydi, kafa vuruşuydu, röveşataydı bunları yapmak çok önemli. Daha doğrusu en önemlisi işini sevmek. İşini seviyorsan başarılısın. Sevmiyorsan başarılı olma şansın yok."

Çolak, en iyi haliyle bugün Galatasaray'da futbol oynasa Victor Osimhen ile çift santrfor oynayabileceklerini, Osimhen'in sakatlık durumunda ise Mauro Icardi ile birlikte oynayabileceklerini sözlerine ekledi.